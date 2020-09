Vedetele care au cele mai numeroase familii

Cuplurile de vedete de la Hollywood ne uimesc și cu familiile lor numeroase. Iar când spunem numeroase, chiar nu glumim!

Cu siguranță primul exemplu care îți vine în minte ar fi cuplul Brad Pitt & Angelina Jolie, însă trebuie să îți spunem că mai sunt și alte celebrități care au toate motivele să se laude cu familiile lor numeroase.

Jude Law se bucură de o familie extrem de numeroasă! Actorul s-a căsătorit cu actrița Sadie Frost în 1997 și au împreună trei copii, Rafferty, Iris și Rudy. În 2003, cei doi au divorțat. În 2008 actorul a avut o relație de scurtă durată cu modelul Samantha Burke, alături de care are o fiică, Sophia. După despărțirea de Samantha, Jude Law a fost cu Catherine Harding, cu care are o fiică, Ada. Jude Law a început o relație în 2005 cu Phillipa Coan, care i-a dăruit un copil în septembrie 2020.

Hilaria și Alec Baldwin

Hilaria și Alec Baldwin sunt căsătoriți din 2012 și au împreună cinci copii: Romeo Alejandro David, Leonardo Angel Charles, Rafael Thomas și Carmen Gabriela și încă un băiețel, Eduardo Pau Lucas, care s-a născut în septembrie 2020. De asemenea, Alec Baldwin mai are o fiică, Ireland, din căsătoria cu Kim Basinger.

Madonna

Madonna are șase copii. Este deja cunoscut faptul că are mai mulți copii adoptați – pe David Banda l-a adoptat în 2006, pe Mercy James în 2009, iar pe gemenii Esther și Stella Mwale în 2017. Madonna are și doi copii biologici, Lourdes Leon, alături de fostul ei partener, Carlos Leon și Rocco.

David și Victoria Beckham David și Victoria Beckham formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete. Relația lor este un exemplu pentru mulți, având în vedere faptul că au aniversat și 21 de ani de căsătorie. Au împreună patru copii: Brooklyn, Romeo James, Cruz David și Harper. Kris Jenner Kris Jenner a fost căsătorită cu Robert Kardashian între 1978 și 1981, care a murit în 2003. Din căsătoria cu el, Kris are trei fete, Kourtney, Kim și Khloé și un băiat, pe Robert Jr. După divorțul lor, Kris s-a căsătorit cu Bruce Jenner (pe numele său actual Caitlyn Jenner), cu care are două fete, pe Kendall și Kylie Jenner. Angelina Jolie și Brad Pitt Cu toate că nu mai formează un cuplu, nu putem să nu le admirăm familia. În cei 12 ani de relație și alți doi de căsnicie, Angelina Jolie și Brad Pitt au pus bazele unei familii frumoase. În 2002, Angelina l-a adoptat pe Maddox din Cambodgia. În 2005, când se zvonea că are o relație cu Brad, a adoptat-o pe Zahara din Etiopia. În 2006 s-a născut fiica lor biologică, Shiloh Nouvel. Ulterior, mai exact în 2007 l-au adoptat pe Pax, iar în 2008 Angelina i-a născut pe gemenii Vivienne Marcheline și Knox Léon. Billy Ray Cyrus

Billy Ray Cyrus a avut parte de multe controverse în ceea ce privește familia sa. În 1992, el a devenit tată a doi copii care au mame diferite, Christopher, al cărui mamă este Kristin Luckey, și Miley Cyrus, a cărei mamă este Leticia „Tish” Finley. În 1993, Billy Ray s-a căsătorit cu Tish. Al doilea copil al lor, Braison Chance, s-a născut în 1994, iar în 2000 s-a născut Noah Lindsey. De asemenea, Billy Ray Cyrus i-a adoptat și crescut pe cei doi copii mai mari pe care îi are Leticia dintr-o căsătorie anterioară, Brandi și Trace.