Nicole Poturalski, iubita lui Brad Pitt, a atras privirile tuturor la Milan Fashion Week

Nicole Poturalski, iubita lui Brad Pitt, a cucerit privirile tuturor la Săptămâna Modei de la Milano. Modelul în vârstă de 27 de ani a defilat într-o rochie neagră Hugo Boss, cu guler și care îi punea în evidență corpul armonios, accesorizată cu o pereche de sandale negre și o brățară verde pastel. Spre surprinderea tuturor, Brad Pitt nu a fost prezent.

Nicole Poturalski e model și este reprezentată de A Management, Official Models în New York și de NEXT Models în Los Angeles. A apărut în reviste precum ELLE, Harper’s Bazaar Germania și Grazia. De asemenea, ea a apărut și pe coperta ediției din luna septembrie a revistei ELLE Germania.

Un alt model care a avut o apariție spectaculoasă la Milan Fashion Week a fost Irina Shayk.

Irina Shayk a purtat o ținută Versace, mai exact o rochie asemănătoare cu cea purtată de modelul Yasmeen Ghauri în 1992.

De la sfârșitul verii se zvonește că Brad Pitt ar forma un cuplu cu Nicole Poturalski. Actorul ar fi întâlnit-o pentru prima dată pe Nicole în august 2019, chiar la restaurantul soțului ei. Brad Pitt se afla acolo pentru promovarea filmului Once Upon a Time in Hollywood. Ulterior, cei doi s-ar fi întâlnit în Los Angeles. În plus, au fost fotografiați împreună și la concertul lui Kanye West, care a avut loc în noiembrie 2019.

În urmă cu o lună, Brad Pitt și Nicole Poturalski au fost surprinși sărutându-se înainte de a urca la bordul avionului său privat. Cei doi părăseau Parisul și se îndreptau spre reședința actorului din sudul Franței. Un aspect care ridică semne de întrebare este faptul că Nicole este căsătorită de 8 ani cu Roland Mary, proprietar al restaurantului Borchardt, din Berlin. Roland are 68 de ani, iar el și Nicole au o căsnicie deschisă. Cei doi au împreună și un fiu, Emil, în vârstă de 7 ani, relatează Daily Mail.

