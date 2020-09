Unde și cum s-au cunoscut cele mai îndrăgite cupluri de celebrități

Cindy Crawford și Rande Gerber au sărbătorit 22 de ani de căsătorie în mai 2020. Cu mult înainte de a forma un cuplu, cei doi au fost prieteni apropiați și s-au cunoscut la nunta agentului lui Cindy. „Când l-am cunoscut încă mai eram cu Richard Gere și nu voia să meargă cu mine la nuntă. Rande avea o iubită la vremea respectivă și nici el nu căuta să întâlnească pe cineva, dar tocmai atunci este momentul potrivit pentru că ești cu adevărat sincer. Ne-am împrietenit și, după ce eu și Richard ne-am despărțit, am început să ne întâlnim”, le-a spus Cindy Crawford celor de la Harper’s Bazaar.

Eva Mendes și Ryan Gosling

Eva Mendes și Ryan Gosling formează unul dintre cele mai discrete cupluri de vedete. De-a lungul anilor, cei doi au fost foarte rezervați în ceea ce privește aparițiile publice. S-au cunoscut pe platourile de la filmare de la The Place Beyond the Pines. De fapt, chiar Ryan a fost cel care a recomandat-o pe Eva pentru rolul care i-a și adus împreună.

Justin Timberlake și Jessica Biel

„Nu este nimic neobișnuit în modul în care noi ne-am cunoscut. Ne-am întâlnit și am început să vorbim. După o perioadă, l-am întrebat pe prietenul meu dacă o pot suna și să o invit în oraș. Prietenul meu a sunat-o pe Jessica și ea a acceptat. Am făcut-o într-un stil demodat”, a declarat Justin Timberlake la începutul relației. În 2019 au trecut printr-un scandal de infidelitate , iar în iulie 2020 au devenit părinți pentru a doua oară, cei doi mai având împreună un băiețel, Silas. În cazul cuplului Justin Timberlake & Jessica Biel, ei s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun., a declarat Justin Timberlake la începutul relației. În 2019 au trecut printr-un scandal de, iar în iulie 2020 au devenit părinți pentru a doua oară, cei doi mai având împreună un băiețel, Silas.

David și Victoria Beckham

Fără doar și poate, David și Victoria Beckham sunt unul dintre cuplurile de vedete de invidiat. S-au cunoscut în 1997, la un eveniment caritabil, însă David era îndrăgostit de Victoria cu mult înainte, mai exact de când văzuse videoclipul piesei Say Youll Be There, cântată din trupa Spice Girl, din care a făcut parte și Victoria. Pe 4 iulie 2020, David și Victoria Beckham au aniversat 21 de ani de căsătorie și au împreună patru copii: Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz și Harper Seven.

Jay-Z și Beyoncé

Industria muzicală i-a adus împreună pe Jay-Z și Beyoncé. Artista l-a cunoscut pe rapper când ea încă mai făcea parte din trupa Destiny’s Child. „Aveam 18 ani când ne-am întâlnit și 19 ani când am început să ieșim”, a declarat Beyoncé într-un interviu pentru Glamour UK. În 1998 au început să iasă împreună, iar primele zvonuri despre o posibilă relație între ei au apărut în 2002, când au colaborat pentru piesa 03 Bonnie and Clyde. S-au căsătorit în 2008 în cadrul unei ceremonii private.