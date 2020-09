Cuplurile de celebrități de la care nu ne-am fi așteptat niciodată că se vor despărți

Nu este ușor să treci printr-o despărțire, iar cuplurile de celebrități o știu foarte bine, mai ales când ești în permanență în vizorul presei.

Deși ne este greu să aflăm că vedetele noastre preferate se despart, adevărul este că în spatele unei astfel de alegeri se află motive întemeiate, iar partenerii știu foarte bine ce este mai bine pentru ei. Așa că, îți prezentăm în continuare unele dintre cele mai neașteptate despărțiri și divorțuri care au marcat showbiz-ul internațional.

Megan Fox și Brian Austin Green

În mai 2020, Brian Austin Green a anunțat public că el și Megan Fox au decis să pună capăt relației lor care a durat 16 ani. Cei doi s-au separat la sfârșitul anului 2019, însă au decis să păstreze secret. Și-au început relația în 2004, iar în 2006 s-au logodit. În 2009 au anulat logodna, însă nu a durat mult pentru că în iunie 2010 s-au căsătorit. În 2015 s-au despărțit, ajungând chiar în pragul divorțului. Au împreună trei copii, Noah Shannon, Bodhi Ransom și Journey River. Megan Fox a trecut repede peste despărțire pentru că la scurtă vreme a început o relație cu rapper-ul Machine Gun Kelly.

Angelina Jolie și Brad Pitt

Angelina Jolie și Brad Pitt au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood. După o relație care a durat 12 ani și o căsnicie de 2 ani, actrița a depus actele de divorț în 2016. Și-au început relația în 2004, deși Brad Pitt era căsătorit atunci cu Jennifer Aniston, de care a divorțat în 2005. Printre acuzațiile prezentate de actriță la divorț s-a numărat și dependența de alcool a lui Brad Pitt. Angelina și Brad au împreună șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Vivienne și Knox. În prezent există zvonuri că actorul ar forma un cuplu cu modelul Nicole Poturalski, după ce ar fi fost surprinși sărutându-se înainte de a urca la bordul avionului său privat.

Channing Tatum și Jenna Dewan

La începutul lunii aprilie 2018, Channing Tatum și Jenna Dewan au anunțat printr-o declarație comună că au decis să se despartă pe cale amiabilă, după o căsnicie care a durat 9 ani și o relație de aproape 12 ani. Cei doi au menționat în acea declarație că vor continua să fie o familie pentru fiica lor, Everly. Channing Tatum și Jenna Dewan s-au cunoscut în 2006 pe platourile de filmare de la Step Up, peliculă în care au interpretat rolurile principale. Amândoi și-au refăcut viața după despărțire – Jenna Dewan este împreună cu Steve Kazee, alături de care are și un băiețel, iar Channing Tatum a format un cuplu cu Jessie J, de care s-a despărțit în aprilie 2020.

Taylor Kinney și Lady Gaga

Erau unul dintre cuplurile de la care nu ne-am fi așteptat că se vor despărți, dar iată că au făcut-o. În iulie 2016, cei doi au anunțat separarea, după o relație care a durat cinci ani. Cu un an în urmă, ei s-au logodit, chiar de Valentine’s Day. Lady Gaga și Taylor Kinney s-au cunoscut la filmările clipului You And I. În februarie 2017, artista a început o relație cu Christian Carino, agentul ei, însă s-au despărțit în februarie 2019.

Amber Heard și Johnny Depp

Unul dintre cele mai controversate divorțuri este cel dintre Amber Heard și Johnny Depp. Cei doi s-au întâlnit în 2009 pe platourile de filmare de la The Rum Diary, s-au căsătorit în februarie 2015, iar în mai 2016, actrița a fost cea care a depus actele de divorț, acuzându-și soțul de violență domestică. Cei doi și-au adus mai multe acuzații de-a lungul timpului, cea mai gravă fiind cea făcută de Amber în iulie 2020, potrivit căreia Johnny Depp ar fi amenințat-o „de multe ori” cu moartea.

Miley Cyrus și Liam Hemsworth

O altă despărțire neașteptată este cea dintre Miley Cyrus și Liam Hemsworth. Cei doi s-au cunoscut în 2009 pe platourile de filmare ale peliculei The Last Song. Un an mai târziu deja formau un cuplu. În 2012 și-au anunțat logodna, dar la un an distanță s-au despărțit. În 2016 s-au împăcat, iar atunci Miley a fost fotografiată purtând din nou inelul. În decembrie 2018 cei doi s-au căsătorit, însă în vara anului 2019 au anunțat că divorțează. Ulterior, Miley a fost împreună cu Kaitlynn Carter, de care s-a despărțit destul de repede. După a format un cuplu cu muzicianul Cody Simpson, însă în august 2020 au anunțat despărțirea, după o relație de 10 luni.

Chris Pratt și Anna Faris

Chris Pratt și Anna Faris și-au anunțat despărțirea în august 2017, după o căsătorie care a durat opt ani. S-au cunoscut în timpul filmărilor pentru Take me home tonight. Cei doi au împreună un fiu, Jack. În prezent, Chris Pratt este căsătorit cu Katherine Schwarzenegger, autoare și blogger de lifestyle, alături de care are și o fetiță, care s-a născut în luna august a anului 2020.

Demi Lovato și Wilmer Valderrama

În iunie 2016, Demi Lovato și Wilmer Valderrama și-au spus adio. Ei au format un cuplu timp de șase ani, însă după despărțire au declarat că rămân în relații apropiate și că încă mai au sentimente unul pentru celălalt, Wilmer fiind alături de artistă în spital, după ce a fost internată în urma unei supradoze de droguri în 2018.

Taylor Swift și Calvin Harris

Despărțirea dintre Taylor Swift și Calvin Harris a avut loc la începutul lunii iunie 2016. Cei doi au format un cuplu timp de un an și jumătate. La scurtă vreme, artista a fost surprinsă sărutându-se cu actorul Tom Hiddleston, însă relația lor nu a durat foarte mult, fiind împreună doar câteva luni.

Jennifer Lopez și Casper Smart

Jennifer Lopez a început să se întâlnească cu actorul Casper Smart în 2011, dar relația lor s-a sfârșit în august 2016. O sursă a declarat la vremea respectivă pentru People că despărțirea nu a fost una dramatică și că au decis de comun acord să pună punct relației. Aceeași sursă a adaugat faptul că ei vor rămâne prieteni, însă au existat zvonuri potrivit cărora Casper ar fi înselat-o pe Jennifer Lopez.

