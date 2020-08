Ellen DeGeneres le cere iertare colegilor săi în urma scandalului în care show-ul său a fost implicat

Recent, mai mulți dintre angajații show-ului The Ellen DeGeneres au fost acuzați de rasism, bullying și hărțuire sexuală. Deși emisiunea prezentată de Ellen este prezentă pe micile ecrane de mai bine de 17 ani, se pare că situația pe platourile de filmare nu este tocmai una roz.

În urmă cu o lună, zece foști angajați și un actual membru al echipei i-au acuzat pe producătorii show-ului, Ed Glavin, Mary Connelly și Andy Lassner, de bullying.

În acest context, Ellen DeGeneres a ținut să își ceară scuze celor peste 200 de angajați ai show-ului pentru situaia creată. Conform revistei People, în conferința video pe care prezentatoarea a ținut-o luni, aceasta a declarat că „nu sunt perfectă. Sunt o persoană cu multe interese și încerc să fiu cea mai bună variantă a mea și să învăț din greșelile pe care le-am făcut”.

Sursa a mai menționat și că Ellen a avut un mesaj emoționant, în care a dat dovadă de empatie și în care promitea că va încerca să îmbunătățească situația.

„Am auzit că unii oameni au simțit că nu am fost suficient de bună cu ei sau că nu am avut răbdare. Îmi cer scuze dacă am rănit sentimentele cuiva”, ar fi declarat Ellen potrivit site-ului Fox News.

Din precizările unei alte surse reiese că DeGeneres nu a acceptat întrebări în timpul conferinței video, însă a promis că show-ul va reveni în septembrie cu cel de-al 18 sezon. „O să fie cel mai bun sezon pe care l-am avut”, a subliniat aceasta.

Luni, un reprezentant al companiei Warner Bros. a confirmat pentru Fox News că producătorii Ed Glavin, Kevin Leman și co-producătorul executiv Jonathan Norman nu mai fac parte din echipa emisunii The Ellen DeGeneres Show.

După ce peste 100 de persoane care au lucrat pentru show au fost intervievate, Warner Media a concluzionat că nu există dovezi clare să ateste acte de rasism. Însă, au precizat că membrii emisiunii vor participa de acum încolo la o serie de workshop-uri ce au ca tematică incluziunea și diversitatea socială.

