Miley Cyrus a făcut o serie de dezvăluiri explozive cu privire la viața sa privată

În această perioadă, Miley Cyrus își promovează noua piesă, Midnight Sky, dar în același timp a început să facă o serie de declarații incendiare cu privire la viața sa personală. Cântăreața și actrița de 27 de ani a vorbit în cadrul podcast-ului Call Her Daddy că și-a pierdut virginitatea la 16 ani cu Liam Hemsworth.

Miley Cyrus a povestit că se simțea prost din cauza faptului că era virgină, așa că i-a spus celui care i-a devenit ulterior și soț că a mai avut experiențe sexuale înainte.: „Am mințit când am spus că nu el a fost primul, ca să nu par o fraieră”. Acum despărțiți, cei doi s-au întâlnit pe platoul de filmare al filmului The Last Song. Miley Cyrus și Liam Hemsworth au avut o relație on-and-off timp de mai bine de zece ani până când s-au căsătorit la sfârșitul anului 2018. Au divorțat șapte luni mai târziu. „Nu am mers niciodată până la capăt cu niciun băiat până la 16 ani și m-am căsătorit până la urmă cu el, așa că toată povestea este destul de nebună”, a spus aceasta.

Dar dezvăluirile nu s-au oprit aici: Miley Cyrus a mai vorbit în premieră și despre prima sa experiență sexuală, care a avut loc cu alte două fete: „Când aveam 11-12 ani, prietenele mele începeau să-mi spună ce fac ele cu băieții și nu înțelegeam cu adevărat ce spun. Așa că m-am cuplat cu majoritatea prietenelor mele. Am fost atrasă de fete înainte de a fi interesată de băieți”, a declarat cântăreața.

Recent, se pare că Miley Cyrus s-a despărțit și de noul său iubit, Cody Simpson, cu care a fost împreună 10 luni și de care îl lega o frumoasă relație de prietenie. Deocamdată, motivele despărțirii nu sunt cunoscute.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

