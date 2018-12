Motivul pentru care Aretha Franklin își lua mereu geanta pe scenă

View this post on Instagram

何度みてもしびれる♡(*´ `*) ・ 2015年度ケネディセンター名誉賞受賞式 で #アレサフランクリン がサプライズで登場し この曲で #キャロルキング の受賞を祝った ・ #anaturalwoman #arethafranklin #caroleking