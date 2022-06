După 8 ani de pauză, Cameron Diaz revine pe platourile de filmare

Vești bune pentru fanii lui Cameron Diaz! După o pauză de opt ani, actrița revine pe micile ecrane într-o producție marca Netflix. Aceasta va juca în filmul Back in Action, alături de Jamie Foxx. Anunțul cel mare a fost făcut de Foxx, care a dezvăluit pe contul său de Twitter că filmările vor începe la sfârșitul acestui an. În plus, acesta a făcut publică și conversația telefonică pe care a avut-o cu Cameron Diaz despre reîntoarcerea sa pe platourile de filmare.

Foxx îl adaugă în conversație pe Tom Brady, despre care spune că e persoană potrivită pentru a-i oferi sfaturi. La începutul acestui an, celebrul sportiv s-a retras din NFL, însă după doar 40 de zile a decis să își reia cariera, alăturându-se echipei Tampa Bay Buccaneers.

Cameron I hope you arent mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION – our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb