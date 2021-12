Care este legătura dintre Prințul William, Tina Turner și Prințesa Diana?

Prinții William și Harry au mii de amintiri frumoase din copilăria petrecută alături de mama lor, Prințesa Diana. Din când în când, aceste momente prețioase sunt împărtășite cu publicul larg, parcă pentru a menține vie în mințile oamenilor imaginea prințesei.

Ducele de Cambridge a vorbit recent despre mama sa și despre dragostea ei pentru Tina Turner, dezvăluind că adeseori obișnuiau să fredoneze hiturile divei americane în timpul drumurilor cu mașina spre școală.

Prințul a acceptat să acorde un interviu pentru seria Time to Walk, o „experiență audio” Apple Fitness+ care încurajează ascultătorii să meargă pe jos, pentru sănătatea lor mintală și fizică. William s-a plimbat pe domeniul Sandringham, o proprietate a Reginei, și a povestit despre influența pe care Diana a avut-o asupra gusturilor sale muzicale:

„Una dintre melodiile pe care mi le amintesc clar și care a rămas cu mine în tot acest timp, și de care până în ziua de azi încă mă bucur în secret, este The Best a Tinei Turner”, a spus Ducele de Cambridge, citat de The Times. „Să stăm pe bancheta din spate și să cântăm așa era un adevărat moment de familie.”