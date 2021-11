Prințul William și Kate Middleton, în centrul atenției în Scoția la COP26

Prințul Charles și actuala lui soție, Camilla Bowles, precum și Prințul William și Kate Middleton au reprezentat familia regală în prima zi a Conferinţei ONU privind Schimbările Climatice (COP26) care a avut loc în Scoția.

Prințul William și Kate Middleton și-au început vizita în Scoția cu o întâlnire cu câțiva tineri cercetași pentru a afla despre campania lor #PromiseToThePlanet. Ducesa de Cambridge a purtat o vestă Ganni realizată din poliester 100% reciclat, o maletă neagră, jeanși și bocanci.

Prințul William a optat pentru o ținută lejeră, mai exact o cămașă albastră, un pulover, pantaloni închiși la culoare și pantofi.

Ulterior, Ducii de Cambridge au participat la câteva activități alături de cercetașii pe care i-au cunoscut. Ei l-au întâlnit și pe Lewis Howe, în vârstă de 12 ani, care este unul dintre cei 26 de ambasadori ai campaniei #OneStepGreener. Prin intermediul cercetării, Lewis își propune să determine școlile din Scoția să reducă risipa alimentară.

De asemenea, Kate Middleton și Prințul William s-au alăturat Prințului Charles pentru a găzdui o recepție pentru membrii cheie ai Sustainable Markets Initiative, precum și câștigătorii și finaliștii primelor premii Earthshot Prize.

Și de această dată, Kate Middleton a fost în centrul atenției datorită ținutei pe care a purtat-o. Ducesa de Cambridge a fost îmbrăcată într-o rochie albastru colbalt de la Eponine, în timp ce soțul ei a avut un costum bleumarin, o cămașă albă și o cravată albastră.

La recepție au participat premierul britanic Boris Johsnon, președintele american Joe Biden, precum și Angela Merkel.

Regina Elisabeta a II-a nu a putut fi prezentă la conferință din cauza problemelor de sănătate recente. În urmă cu o săptămână, a anunțat că a decis cu regret să nu participe la conferință după ce a fost sfătuită de medici să se odihnească. Cu toate acestea, a vorbit într-un discurs înregistrat despre combaterea schimbărilor climatice, precum și despre munca pe care a făcut-o regretatul ei soț, Prințul Philip, în această direcție. Regina Elisabeta a II-a a menționat că schimbările climatice reprezintă un „subiect apropiat de inima dragului meu soț, Prințul Philip, Ducele de Edinburgh.”

WATCH: This is the video message The Queen recorded for the worlds leaders at tonights @cop26 reception.

