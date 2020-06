Filmele care au fost aspru criticate, dar s-au bucurat de aprecierea publicului

Chiar dacă urmărim nenumărate pelicule, asta nu ne transformă în critici de film. Aceștia capătă de-a lungul timpului experiență și sesizează cu ușurință diferențele dintre un film bun și unul pe care nu ar trebui să îl urmărim.

Însă, chiar și așa, asta nu înseamnă că mereu au dreptate. Se poate ajunge în situația în care un film să fie extrem de criticat, însă publicul larg să îl aprecieze. Așa că, iată care sunt filmele care au stârnit reacții din partea criticilor, dar publicul le-a catalogat drept bune:

1. The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)

The Hobbit este unul dintre filmele care este apreciat și în zilele noastre. Filmul The Hobbit: An Unexpected Journey urmărește povestea și călătoria de care are parte Bilbo pentru a pune mâna din nou pe regatul Erebor. Pe cât de impresionant și intens a fost, pe atât a fost și criticat. Principala critică adusă a fost reprezentată de creșterea numărului de cadre pe secundă, fiind 48 de cadre pe secundă. Astfel, filmul s-a dovedit a fi greu de urmărit.

2. The Notebook (2004)

Este puțin probabil să nu fi văzut până acum The Notebook, însă trebuie să știi că acest film se bazează pe romanul lui Nicholas Spark, scris în 1996. Deși au fost păstrate aproape toate detaliile din carte, filmul este cel care s-a bucurat de o apreciere mai mare din partea publicului, motivul fiind poate și chimia dintre Ryan Gosling și Rachel McAdams. Cu toate că este considerat un film romantic, criticii consideră că Noah, interpretat de Ryan Gosling, ar fi apelat în film la diferite metode pentru a o convinge pe Allie să fie cu el, arătând o imagine nerealistă a vieții de cuplu.

3. Godzilla: King of the Monsters (2019)

Sunt destui oameni care vor lua apărarea filmelor Godzilla spunând că totul este despre monștri, deci prestația actorilor nu contează. King of the Monsters reprezintă o dezamăgire din cauza interpretării slabe a actorilor, iar până la scenele de acțiune cu adevărat interesante, trebuie să trecem peste o parte semnificativă de dialog neinteresant. Criticii de film chiar au considerat la momentul respectiv că acțiunea este redundantă.

4. Fear (1996)

Atunci când Nicole l-a cunoscut pe David, un bărbat fermecător, afectuos, părea că este tot ce are nevoie în viață. Totul părea perfect, până când descoperă și latura mai întunecată a lui David. Chiar dacă filmul este bazat pe ideea de cât de departe poate merge obsesia unui om și cum dragostea se poate transforma și în frică, tocmai asta au avut de obiectat criticii.

5. The Village (2004)

Filmul The Village scoate în evidență lucrurile total neobișnuite și stranii care se pot întâmpla într-un sat de la sfârșitul secolului XIX. Chiar dacă la prima vedere pare un sat liniștit, în spatele acestuia au loc situații în centrul cărora se află creaturi pe care cetățenii nu le-au mai văzut până atunci. Criticii nu au apreciat suspansul filmului și nici interpretarea actorilor Joaquin Pheonix și Adrien Brody.

6. Billy Madison (1995)

Fanii actorului Adam Sandler vor spune că Billy Madison este unul dintre cele mai bune filme ale acestuia. Umorul, dar și talentul său sunt printre calitățile pentru care fanii îl iubesc. Filmul îl surprinde pe Billy, un bărbat de 27 de ani, care trebuie să repete clasele 1-2. Pe critici, acțiunea filmului nu i-a convins.

7. Just Friends (2005)

O simplă întâlnire în orașul natal cu o veche colegă de liceu pare să fie una destul de importantă pentru Chris, un producător muzical. El se reîntâlnește cu Jamie, o fată de care el a fost întotdeauna îndrăgostit. Cu această ocazie, el încearcă să o cucerească din nou. Filmul a fost extrem de apreciat de public, mai cu seamă pentru interpretarea protagoniștilor, Ryan Reynolds și Amy Smart.

8. Venom (2018)

Venom este un film de acțiune, în care rolul principal ii aparține lui Tom Hardy. Acesta îl interpretază pe Eddie Brock, un jurnalist care se ocupă de investigarea unor cercetări care au în prim-plan o entitate extraterestă, una dintre multele care au invadat Pământul. Filmul a avut parte de critici deoarece nici efectele speciale, dar nici felul în care a jucat Tom Hardy nu au impresionat.

9. Dear John (2010)

Protagoniștii filmului Dear John, Savannah, o studentă cu idealuri extrem de mari și John Tyre, un soldat, se întâlnesc pentru prima dată în timpul unei permisii a lui John. Acel moment este definitoriu pentru ei deoarece se îndrăgostesc și decid să vorbească prin scrisori timp de șapte ani. Dacă îți plac filmele romantice și dramatice, cu siguranță îl vei aprecia.

10. The Good Son (1993)

Macaulay Culkin îl interprează pe Henry Evans în The Good Son. Vărul său, Elijah Wood, tocmai și-a pierdut mama și decide să își petreacă vacanțele de iarnă alături de Henry. În timpul petrecut împreună și ajungând să își împărtășească din experiențe, Elijah descoperă că verișorul său are și o latură mai întunecată. Criticii au fost surprinși de rolul interpretat de Macaulay, iar reacțiile asupra filmului au fost împărțite.

11. Kickboxer (1989)

Filmul de acțiune Kickboxer îl are în centrul său pe Kurt Sloan, al cărui frate este campion la kickboxing. Kurt își însoțește fratele la meciurile pe care le are. Însă, acesta are parte de un accident la un meci și rămâne paralizat. Așa că, după acest eveniment, Kurt decide să învețe și el kickboxing pentru a se răzbuna.

12. The Room (2003)

Johnny este director executiv la o bancă și locuiește în San Francisco alături de viitoarea lui soție, Lisa. Însă, lucrurile încep să se schimbe între ei deoarece Lisa îl seduce pe cel mai bun prieten al lui Johhny, Mark. Criticii s-au arătat deranjați de structura narativă a filmului realizat de Tommy Wiseau.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro