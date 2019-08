Reacția amuzantă pe care Macaulay Culkin a avut-o când a aflat că Disney va realiza o versiune modernă a renumitului „Home Alone”

Probabil cel mai cunoscut film de Crăciun, Home Alone, va avea parte de un remake realizat de Disney, iar Macaulay Culkin, actorul care l-a interpretat pe micul Kevin McAllister în anii ’90, s-a gândit să răspundă veștilor care au circulat în ultimele zile pe rețelele sociale. Culkin a postat o fotografie pe Twitter stând pe canapea cu un laptop în brațe, înconjurat de jocuri video, mâncare, și purtând o bentiță pe cap. „Așa ar arăta, de fapt, un Home Alone îmbunătățit”, a adăugat actorul în descriere. „Hey, Disney, sună-mă!” a continuat acesta.

This is what an updated Home Alone would actually look like. pic.twitter.com/sGj86933LA

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 7 august 2019