VIDEO: Noi imagini cu deteriorări provocate de Kim Kardashian rochiei lui Marilyn Monroe

Noi clipuri postate pe Instagram de către utilizatorul Darrell Rooney, care a vizitat recent muzeul Ripley’s Believe It Or Not! din Hollywood, arată daune suplimentare aduse rochiei iconice a lui Marilyn Monroe care ar fi fost provocate de Kim Kardashian, cea care a împrumutat look-ul pentru covorul roșu de la Met Gala 2022.

Rooney, care a împărtășit mai multe videoclipuri și fotografii care arată detalii de aproape ale rochiei expuse, a scris pe rețelele de socializare că celebra piesă vestimentară prezintă mai multe deteriorări cauzate de Kim Kardashian .Într-unul dintre clipuri se aude și vocea vedetei, care povestea despre experiența de a încăpea în această rochie, la care Rooney a făcut referire într-una dintre postările sale.

Într-o altă fotografie care arată un cadru mărit al fermoarului și al țesăturii întinse, Darrell Rooney a scris:

„Observați daunele ireversibile făcute rochiei lui Marilyn de către știi tu cine. Cea mai tristă parte din toate astea, pentru mine, este că MM a fost curtată de data aceasta de o femeie, și nu de un bărbat. Rușine.”

La începutul acestei săptămâni, au apărut fotografii ale rochiei care arătau mai rău, iar Pop Crave a postat pe Twitter fotografii alăturate ale ținutei care ar fi fost făcute înainte și după Met Gala. Deși Kardashian a purtat rochia originală preț de câteva minute și s-a schimbat într-o replică după ce a făcut poze pe covorul roșu, mulți o acuză pe vedetă pentru starea actuală a piesei de muzeu.

Marilyn Monroes iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.



The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS