Mesajul transmis de rusoaica Irina Shayk pe fondul războiului din Ucraina

Modelul rus Irina Shayk a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în contextul în care Ucraina este atacată de câteva zile de armata din Rusia. Vedeta originară din Yemanzhelinsk, Rusia, a transmis luni pe Instagram o imagine a unui semn de pace, exprimându-și sprijinul pentru poporul Ucrainei.

Irina Shayk a postat pe contul său de Instagram o imagine cu semnul păcii, pe un fundal negru, în semn de solidaritate pentru victimele din Ucraina. De asemenea, vedeta a postat și un mesaj în care anunța că va dona ajutoare sociale către UNICEF și Redcross Ukraine.

Fotomodelul a vorbit la începutul acestui an pentru Vogue UK despre copilăria ei în Rusia. Bruneta a mărturisit că provine dintr-o familie modestă, dintr-un oraș mic și necunoscut din Rusia. Ba mai mult, Shayk a precizat că a avut o copilărie foarte simplă și liniștită. Din păcate, vedeta și-a pierdut tatăl când avea doar 14 ani, după ce a făcut pneumonie.

„M-am născut și am crescut într-un oraș numit Yemanzhelinsk, în mijlocul nimicului în Rusia. Tatăl meu era miner de cărbune, iar mama mea era pianistă – nu și-a găsit un loc de muncă, așa că a cântat pentru copii la grădiniță. A fost o viață foarte simplă: o stradă principală, fără cinema, fără restaurante. Era cel mai sănătos bărbat în viață, iar la 44 de ani, din senin, a tușit o vreme, apoi a făcut pneumonie și a murit”, a spus Shayk.

Astfel, Irina a rămas alături de mama și sora ei, iar împreună au fost nevoite să se descurce fără prezența tatălui. Astfel, vedeta s-a maturizat mult mai devreme, iar nevoia a învățat-o să fie stăpână pe viața ei.

„Vara cultivi legume și le îngropi, așa că iarna ai cartofi, morcovi, de toate, ca să poți supraviețui. Când m-am mutat la New York, am fost șocat că oamenii merg la supermarket și cumpără cartofi. Am spus: ‘Este o nebunie'”