Soția lui Justin Theroux, Nicole Brydon Bloom, este însărcinată cu primul copil al cuplului

Actorul și soția lui, Nicole Brydon Bloom, așteaptă primul lor copil la nouă luni după ce s-au căsătorit. O sursă apropiată cuplului a confirmat marți vestea pentru revista People.

Justin Theroux și Nicole Brydon Bloom așteaptă primul copil împreună

Cei doi au fost asociați romantic pentru prima dată în februarie 2023, înainte de a-și face debutul pe covorul roșu împreună la petrecerea Vanity Fair organizată după gala Oscar 2024.

Actorul din „Iron Man 2”, în vârstă de 54 de ani, i-a cerut mâna lui Bloom, 31 de ani, în august 2024, iar în martie s-au căsătorit într-o ceremonie romantică pe plajă.

Theroux a mai fost căsătorit cu Jennifer Aniston între 2015 și 2018. Page Six a dezvăluit la vremea respectivă că ruptura s-a produs deoarece vedeta din „The Morning Show” detesta să locuiască în New York. Theroux deținea atunci un apartament în Greenwich Village, iar Aniston „nu suporta paparazzi și spațiul îngust”.

Cu toate acestea, cei doi au rămas în relații bune, Theroux mărturisind că încă este „protectiv” față de fosta lui soție.

„Îmi este în continuare foarte dragă, așa că, desigur, da, mă simt protector”, declara el pentru The Times în septembrie 2024. „Dar și ea a făcut față criticilor, așa cum era normal.” Theroux a demonstrat și că îi dorește tot binele în viața amoroasă, aprobând relația ei cu Jim Curtis.

După ce fosta vedetă din „Friends” și-a făcut publică relația cu Curtis pe Instagram, în noiembrie, Theroux s-a numărat printre cele aproape 1,5 milioane de persoane care au apreciat postarea. Aniston, de 56 de ani, a dat primul indiciu despre legătura cu Curtis în iulie, când au fost surprinși împreună în Mallorca, Spania, alături de prietenul ei, actorul Jason Bateman.

Jennifer Aniston, într-o nouă relație

Întrebată despre noul ei iubit, hipnoterapeutul Jim Curtis, într-un interviu acordat revistei ELLE, Jennifer Aniston a vorbit despre ceea ce a atras-o la partenerul ei: „Hipnoza este doar unul dintre multele lucruri pe care le face”.

Aniston l-a descris pe Curtis ca fiind „cu adevărat extraordinar” și a adăugat că „ajută foarte, foarte mulți oameni”. Potrivit actriței, acesta este în același timp „foarte special” și „foarte normal”, dar, mai presus de toate, „foarte bun la suflet'. Ea a explicat că iubitul ei „vrea să îi ajute pe oameni să se vindece” și „să treacă prin traumele și blocajele lor spre claritate”, lucru pe care l-a numit „un mod minunat de a-ți dedica viața”.

Jennifer Aniston a confirmat recent relația cu Jim Curtis printr-o postare emoționantă pe Instagram. Actrița, în vârstă de 56 de ani, a publicat o fotografie alb-negru în care îl îmbrățișează pe partenerul ei.

„La mulți ani, iubirea mea. Te prețuiesc”, a scris Aniston în descriere.

În imagine, Aniston apare alături de Curtis, ambii zâmbind și ținându-se de mâini.

Zvonurile despre relația dintre cei doi au apărut încă din luna iulie, când au fost surprinși împreună în Mallorca, Spania, alături de prietenul și colegul ei de breaslă Jason Bateman și soția acestuia. În august, au fost văzuți la o cină în Los Angeles cu Courteney Cox, colega lui Aniston din Friends, și partenerul acesteia.

Citește și:

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, are o nouă relație. Ce a dezvăluit despre viața ei amoroasă, după divorț: „E un nou capitol'

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro