Prințul Harry, dezvăluiri inedite despre membrii Familiei Regale, într-un nou interviu: „Nu am fost invitat”

Prințul Harry continuă să își spună public partea sa de adevăr. Ducele de Sussex a vorbit deschis duminică într-un alt interviu revelator și a împărtășit câteva detalii legate de poveștile din cartea sa de memorii care urmează să apară, Spare.

Harry , în vârstă de 38 de ani, a stat de vorbă cu Anderson Cooper în cadrul emisiunii 60 Minutes de duminică și a reflectat asupra certurilor cu familia sa și a numeroaselor amintiri de tulburări emoționale din viața sa în cadrul Familiei Regale.

De la faptul că familia sa a denigrat-o pe soția sa, Meghan Markle , până la amintirile sale legate de lupta pentru a face față morții mamei sale, Prințesa Diana, Harry nu a avut rețineri în reflecția sa sinceră asupra dramei care a creat o prăpastie în Familia Regală.

În timp ce el și Meghan locuiesc în SUA, Harry se afla la Londra în septembrie pentru un eveniment caritabil, când s-a anunțat că bunica sa, Regina Elisabeta a II-a, a fost plasată sub supraveghere medicală de urgență la castelul său Balmoral din Scoția.

Pentru că nu a fost invitat și, astfel, a fost nevoit să își găsească singur cazare în ultimul moment pentru a ajunge la Castelul Balmoral, el a ajuns prea târziu pentru a-și lua rămas bun. Regina Elisabeta a II-a murise înainte ca el să ajungă la castel. Cu toate acestea, Prințul Harry a rămas cu ea după ce a murit.

„Am intrat pe hol și mătușa mea era acolo să mă întâmpine și m-a întrebat dacă vreau să o văd. M-am gândit cinci secunde, gândindu-mă: „Este o idee bună?” și am spus: „Știi ceva, poți să faci asta. Trebuie să-ți iei la revedere”. Așa că am urcat la etaj, mi-am dat jacheta jos, am intrat și am petrecut puțin timp cu ea singură. M-am bucurat foarte mult pentru ea, pentru că și-a încheiat viața. Și-a dus viața până la capăt”, își amintește el.