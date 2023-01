Transferul lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită poate însemna noi probleme pentru fotbalist și iubita sa, Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo este noul jucător al echipei Al-Nassr din Arabia Saudită. Fotbalistul va evolua la clubul sportiv până în 2025, perioadă în care va câștiga aproximativ 200 de milioane de euro pe an.

„Istoria se scrie. Acesta este un transfer care, nu doar că va inspira clubul nostru să obțină un succes mult mai mare decât până acum, dar va inspira și campionatul nostru, națiunea și următoarele generații, băieți și fete, să devină cele mai bune versiuni ale lor. Cristiano, bine ai venit în noua ta casă”, a fost mesajul celor de la Al-Nassr.

Mutarea lui Ronaldo în Arabia Saudită a ridicat însă câteva semne de întrebare în rândul fanilor. Acesta formează de ani buni un cuplu cu Georgina Rodriguez, alături de care are două fiice, Bella și Alana. Cei doi nu sunt însă căsătoriți, fapt ce nu le-ar permite, în teorie, să locuiască împreună în Arabia Saudită. Legea din această țară interzice ca doi parteneri să locuiască împreună dacă nu sunt căsătoriți.

Cu toate acestea, se pare că în cazul celor doi se va face o excepție. Potrivit agenției spaniole de știri EFE, datorită statutului pe care îl are, fiind unul dintre cel mai buni și mai vânați fotbaliști din lume, Ronaldo va fi absolvit de această lege.

„Deși legile încă interzic coabitarea fără un contract de căsătorie, autoritățile au început să închidă ochii și nu persecută pe nimeni. Bineînțeles, aceste legi sunt folosite atunci când există o problemă sau o infracțiune”, a declarat un avocat saudit, potrivit Daily Mail.

„În prezent, autoritățile din Arabia Saudită nu intervin în această chestiune [în cazul străinilor], dar legea continuă să interzică coabitarea în afara căsătoriei”, a mai declarat un alt avocat, anunță aceeași publicație.

Daily Mail transmite faptul că fotbalistul și-a luat adio de la 16 milioane de lire sterline după ce a decis să plece de la Manchester United. Aceeași sursă care citează Sportsmail dezvăluie că United nu a plătit nicio compensație pentru cele șapte luni rămase din contractul său de 500.000 de lire sterline pe săptămână la Old Trafford.

Anunțul că fotbalistul Cristiano Ronaldo pleacă de la Manchester United a venit la câteva zile după interviul pe care l-a avut acesta cu Piers Morgan. În cadrul acestuia, Ronaldo a făcut mai multe declarații despre antrenorul său, precum și despre echipă.

Conform People, Cristiano Ronaldo a mărturisit că se simte trădat și că de mai bine de un an resimte tensiuni față de directorii Manchester United: „Da, m-am simțit trădat și am simțit că unii oameni nu mă vor aici, nu doar anul acesta, ci și anul trecut”, a declarat Cristiano Ronaldo. Fotbalistul a adăugat și că nu are „respect” pentru managerul echipei, Erik ten Hag.

Foto: Hepta

