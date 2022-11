Cristiano Ronaldo pleacă de la Manchester United. Suma pierdută de fotbalist după rezilierea contractului

Cristiano Ronaldo părăsește Manchester United, a anunțat în mod oficial clubul de fotbal. Decizia a fost luată de comun acord și vine după ce fotbalistul în vârstă de 37 de ani a făcut declarații neașteptate despre clubul la care a activat în cadrul unui interviu.

Manchester United a făcut anunțul conform căruia colaborarea cu fotbalistul Cristiano Ronaldo s-a încheiat prin intermediul unui comunicat.

„Cristiano Ronaldo urmează să părăsească Manchester United, după un acord comun, ce va intra în vigoare imediat. Clubul îi mulțumește pentru contribuția sa imensă avută în două perioade pe Old Trafford, marcând 145 de goluri în 346 de meciuri și îi urează succes lui și familiei sale pe viitor. Toată lumea de la Manchester United rămâne concentrată pe continuarea progresului echipei sub comanda lui Erik Ten Hag și să lucreze împreună pentru a avea succes pe teren”, se arată în comunicatul transmis de Manchester United.

De asemenea, Cristiano Ronaldo a transmis și el un mesaj după ce s-a aflat că pleacă de la Manchester United.

„În urma discuțiilor purtate cu Manchester United, am decis rezilierea contractului pe cale amiabilă, cu efect imediat. Iubesc Manchester United, iubesc fanii și asta nu se va schimba niciodată. Cu toate acestea, simt că este momentul potrivit să încerc o nouă provocare. Le urez mult succes celor de la Manchester United pentru acest sezon și pe viitor”, a fost mesajul scris de Cristiano Ronaldo.

Daily Mail transmite faptul că fotbalistul și-a luat adio de la 16 milioane de lire sterline după ce s-a confirmat oficial că părăsește Manchester United. Aceeași sursă care citează Sportsmail dezvăluie că United nu a plătit nicio compensație pentru cele șapte luni rămase din contractul său de 500.000 de lire sterline pe săptămână la Old Trafford.

Anunțul că fotbalistul Cristiano Ronaldo pleacă de la Manchester United vine la câteva zile după interviul pe care l-a avut acesta cu Piers Morgan. În cadrul acestuia, Ronaldo a făcut mai multe declarații despre antrenorul său, precum și despre echipă.

Conform People, Cristiano Ronaldo a mărturisit că se simte trădat și că de mai bine de un an resimte tensiuni față de directorii Manchester United: „Da, m-am simțit trădat și am simțit că unii oameni nu mă vor aici, nu doar anul acesta, ci și anul trecut”, a declarat Cristiano Ronaldo. Fotbalistul a adăugat și că nu are „respect” pentru managerul echipei, Erik ten Hag.

