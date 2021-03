Paris Hilton se mândrește cu noua ei realizare

Patis Hilton are motive de sărbătoare, și și-a împărtășit bucuria cu fanii ei chiar ieri, pe Instagram. Luna trecută, a depus mărturie într-un tribunal din Utah în sprijinul unui proiect de lege care solicită reformarea îngrijirilor rezidențiale pentru adolescenții cu probleme. Miercuri, proiectul a fost adoptat în legislatura Utah și va deveni lege în stat.

Multimilionara de 39 de ani a fost una dintre cele trei persoane care au depus mărturie împotriva Provo Canyon School. Paris Hilton a acuzat personalul centrului că i-a provocat abuzuri emoționale, fizice și psihologice în adolescență, sprijinind astfel un proiect de lege al senatorului Michael McKell, care solicită reformarea legilor statului în ceea ce privește instituțiile de profil.

După cum a scris pe contul ei de Instagram, legea îi protejează pe tinerii din centrele de reabilitare de pedepse precum perchezițiile, izolarea, folosirea de tranchilizante, interzice discriminarea de gen și contribuie la măsuri de prevenire a suicidului și le permite adolescenților să comunice cu familiile lor fără să fie monitorizați.

„O mare parte din abuzurile și traumele pe care le-am experimentat la Provo ar fi acum ilegale în conformitate cu această nouă lege,” a mai scris ea pe Instagram. „Când eram la centrul Provo Canyon, am visat să fac o schimbare. Versiunea mea adolescentă ar fi atât de incredibil de mândră să afle că mi-am îndeplinit obiectivul de a proteja tinerii care suferă abuzuri în numele tratamentului. Supraviețuitori, acesta este un MARE pas către schimbarea sistemică!”

Paris Hilton a vorbit despre ce i s-a întâmplat la Provo acum 20 de ani în documentarul YouTube Originals This Is Paris, lansat toamna trecută. Părinții ei au internat-o acolo timp de 11 luni, ca să-i domolească pasiunea pentru petreceri, dar, după spusele ei, în centru a avut parte constant, încă din prima zi, de agresiuni verbale și fizice. „După ce am suferit abuzuri la centrul Provo Canyon”, a declarat vedeta pentru revista People, „a fost incredibil de puternic să susțin și să ajut la adoptarea SB 127 alături de senatorul Mike McKell, o lege care sporește supravegherea Teen Industry-ul din Utah și limitează semnificativ utilizarea de restricții, medicamente și camere de izolare, printre alte metode.”

Senatorul McKell a lăudat implicarea lui Paris Hilton, spunând că vizibilitatea pe care a dobândit-o cauza datorită ei și mărturiei sale i-a încurajat pe mulți alții să reclame abuzurile îndurate în trecut.

I couldnt be more excited the House passed SB127 tonight. Reform to the trouble teen industry in Utah is long overdue. Thank you to Rep. Brammer and all those who have advocated for these important reforms. Thank you @ParisHilton for bringing attention to this critical issue. pic.twitter.com/mAB4OpYh34

— Mike McKell (@mikemckellutah) March 3, 2021