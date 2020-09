Paris Hilton spune că a fost „constrânsă” să facă celebrul sex film din 2001

Paris Hilton vorbește în lacrimi despre celebrul sex film pe care l-a făcut alături de fostul ei iubit, Rick Salomon, și a recunoscut că a făcut acel video deoarece „a vrut să îl facă pe el fericit”.

În noul său documentar, Paris Hilton, în vârstă de 39 de ani, face numeroase dezvăluiri, iar una dintre ele are legătură cu celebrul sex film pe care l-a făcut în 2001 alături de iubitul ei de atunci, Rick Salomon.

Vedeta a dezvăluit că nu ea este cea care a făcut public acel film și că a fost de acord să facă acel video deoarece a vrut să îl facă pe el fericit. „Acela a fost un moment personal cu o adolescentă care nu era chiar în apele ei”, spune Paris Hilton. „Însă toată lumea s-a uitat la el și râdea, de parcă era ceva amuzant”.

„Dacă s-ar întâmpla azi, nu ar fi deloc aceeași poveste. Însă ei m-au făcut pe mine să par persoana rea. De parcă aș fi făcut ceva rău. Era prima mea relație reală. Aveam 18 ani. Eram atât de îndrăgostită de el și am vrut să îl fac pe el fericit”, a mai povestit Paris Hilton. „Și îmi aduc aminte cum el a adus camera video. Și cumva m-am simțit constrânsă să fac asta. M-am simțit de parcă am fost violată electronic”.

Declarațiile lui Paris vin la aproape 20 de ani de când filmul pornografic a fost făcut public. Video-ul a fost realizat în 2001, dar a fost făcut public în 2003, cu puțin timp înainte ca Paris Hilton să filmeze pentru reality show-ul The Simple Life. Rick Salomon a intentat atunci proces împotriva companiei care a distribuit filmul și împotriva familiei Hilton, pe care a acuzat-o că îi strică reputația prin sugerarea faptului că a profitat de Paris. Și Paris a dat în judecată Kahatani Ltd., compania care a dat publicității filmul, cerând daune în valoare de 30 de milioane de dolari.

Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată în 2004 când Rick Salomon a început să distribuie chiar el filmul, pe care l-a intitulat One Night in Paris și, potrivit surselor, a câștigat 10 milioane de dolari din distribuirea filmului, numai în primul an. Însă Paris spune că nu a primit niciodată nicio sumă din distribuirea acestui video. „Acesta este unul dintre lucrurile care mă scoate cu adevărat din sărite atunci când aud, pentru că eu niciodată, dar niciodată, nu am primit niciun dolar din acel video”, a declarat ea în 2017, într-un interviu. „Era ultimul lucru pe care mi-l doream să ajungă public”.

