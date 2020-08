Paris Hilton vorbește în lacrimi despre traumele din copilărie în trailer-ul documentarului despre viața ei

Paris Hilton se arată așa cum nu ai mai văzut-o niciodată în documentarul produs de YouTube ce va fi lansat în curând, This is Paris. Iar judecând după trailer, putem să ne așteptăm la o serie de mărturisiri emoționante. În clipul de promovare al filmului o vedem pe Paris Hilton cu ochii în lacrimi, vorbind despre cum toată lumea are impresia că o cunoaște. „Nimeni nu știe cine sunt…Nici eu nu știu cine sunt câteodată. Nu am fost așa dintotdeauna. Sunt atât de obișnuită să joc un rol încât e greu pentru mine să fiu normală”, spune vedeta.

În afară de declarațiile acesteia, trailerul documentarului prezintă și imagini de arhivă cu Paris Hilton din copilărie sau unele recente. Apar și sora sa, Nicky Rotschild Hilton și mama lor, Kathy Hilton.

Paris Hilton mai spune și că i s-a întâmplat ceva în copilărie despre care nu a vorbit niciodată cu nimeni: „Se spune despre traumă că mintea poate uita, dar corpul nu uită niciodată. Trauma rămâne acolo în tine și poate ieși oricând”. Pentru moștenitoarea imperiului hotelier Hilton, filmarea acestui documentar a fost chiar o experiență terapeutică, după spusele ei.

„Sunt entuziasmată, dar am și emoții foarte mari, dat fiind care sunt subiectele pe care le-am abordat în acest film”, a spus Paris Hilton în emisiunea lui Jimmy Kimmel. „Sigur că sunt obișnuită să mă aflu în fața camerei, dar am fost dintotdeauna o persoană foarte timidă, așa că mi-a plăcut să inventez acest personaj pe care să-l joc. Să fiu cu adevărat eu însămi a fost o experiență total diferită, dar aproape terapeutică și am învățat foarte multe despre mine. Nu aveam idee de ce sunt în felul în care sunt, dar acum mă înțeleg mult mai bine”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

