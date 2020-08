Halle Berry a împlinit 54 de ani. Cum și-a sărbătorit vedeta ziua de naștere

Pe 14 august, Halle Berry a împlinit 54 de ani. Cu această ocazie, actrița a postat pe contul de Instagram mai multe fotografii, dar și un video în care apare în costum de baie, spre încântarea fanilor. Aceștia au remarcat cât de bine arată Halle Berry, iar comentariile și felicitările din partea acestora nu au întârziat să apară.

„54 de ani….viața devine din ce în ce mai bună!”, a scris Halle Berry pe Instagram, alături de o fotografie cu ea pe skateboard.

Halle Berry a mai publicat fotografii cu ea în costum de baie, chiar cu câteva zile înainte de ziua de naștere. Fanii au remarcat asemănarea dintre fotografia cu Halle Berry și scena din filmul Die Another Day (2002), în care actrița purta un costum de baie într-o culoare similară.

În ceea ce privește secretul siluetei sale, Halle Berry a spus în nenumărate rânduri că face foarte mult sport. Antrenorul ei personal, Peter Lee Thomas, a dezvăluit în 2018 pentru People faptul că actrița combină mai multe exerciții și tehnici, precum artele marțiale, boxul, dar și yoga. „Nu îi este teamă să experimenteze și să își asume riscuri atunci când vine vorba de fitness pentru că înțelege că, pentru a vedea o schimbare vizibilă, trebuie să facă lucruri care în general sunt dificile.”

El a mai mărturisit și că nu știa ce vârstă are actrița atunci când a început să facă antrenamente cu ea. „Nu știam ce vârstă are când am cunoscut-o. Nu m-a interesat asta, iar atunci când am aflat, am fost complet șocat deoarece are disciplina și calitățile fizice ale unei persoane de 25 de ani.”

