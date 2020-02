5 trucuri de fitness care chiar funcționează

Sportul este pentru cei mai mulți dintre noi o adevărată provocare. Mai ales când, oricât ne-am da silința, parcă rezultate se încăpățânează să apară. Însă, experții în fitness garantează că aceste trucuri te vor face nu numai să nu mai vezi sportul ca pe o corvoadă, ci și să obții un corp mai tonifiat și o rezistență mai bună.

Variază

Probabil ai auzit acest sfat de nenumărate ori. Însă motivul pentru care se întâmplă asta, este fiindcă este unul extrem de util și care chiar funcționează. Și asta nu înseamnă neapărat că trebuie să îți schimbi rutina la 180 de grade, de la o clasa de yoga la una de cycling. Este suficient doar să schimbi modul în care execuți anumite exerciții. De exemplu, înlocuiește genuflexiunile clasicele cu cele sumo – depărtează picioarele și ține vârfurile tălpilor orientate spre exterior. Un alt lucru pe care îl poți face, este să alternezi modul în care realizezi seturile de exerciții: începe cu intervale mai scurte de timp, însă cu greutăți mai mari, și continuă a doua zi cu intervale mai lungi și cu greutăți mai ușoare.

O zi pe săptămână

De multe ori ne găsim o sumedenie de scuze pentru a sta departe de sala de fitness: nu avem timp, suntem obosite, nu avem echipamentul perfect și lista poate continua la nesfârșit. Însă, dacă ți-ai propune ca măcar o dată pe săptămâna să faci mișcare, vei vedea cum în timp va deveni o rutină. Și cel mai probabil nu vei mai vedea sportul ca o corvoadă.

Fă ceea ce îți place

De-a lungul anilor am tot încercat să mă duc cu entuziasm la sala de fitness, dar chimia dintre noi părea că lipsește cu desăvârșire. Oricât aș fi încercat să găsesc noi aparate la care să lucrez sau să diversific exercițiile, nu reușeam niciodată să mă țin cu adevărat de sport mai mult de câteva săptămâni. Mă blamam, mă învinovățeam pentru lipsa de conștiinciozitate de care dădeam dovadă și nu făceam altceva decât să mă frustrez și mai tare. Asta până când mi-am dat seama că poate abordam lucrurile greșit. Poate nu sportul în sine era problema, ci tipul de activitate fizică pe care o alegeam. Așa că am început să mă orientez către activități. Am descoperit pilates, yoga și antrenamentele inspirate din balet. Încearcă să găsești activități care îți fac plăcere cu adevărat, și vei vedea că sportul îți poate îmbunătăți starea de spirit.

Mergi cât mai mult pe jos

Nu este tocmai un truc, dar cu siguranță te va face să te simți mai bine. Încearcă să folosești mai puțin mașina sau să profiți de zilele libere pentru a petrece timp în natură, plimbându-te. Genul acesta de activitate nu numai că te va relaxa, însă îți va îmbunătăți și metabolismul, accelerând arderea grăsimilor.

O postură corectă

Până să ajung să lucrez cu un antrenor, toate exercițiile pe care le învățasem erau din tutorialele de pe Youtube. Mi se părea că le execut perfect și nu înțelegeam de ce citeam comentarii în care oamenii se plângeau de intensitatea exercițiilor. Mi se păreau ușor de realizat și aproape niciodată nu mă alegeam cu febră musculară. Însă, după ce un expert mi-a arătat care e postura corectă pe care trebuie să o ai când faci abdomene, genuflexiuni sau o planșă, lucrurile s-au schimbat complet. O postură corectă a corpului îți va îmbunătăți rezistența, forța și va accelera procesul de tonifere al corpului. Așa că, consultă un profesionist care să te ghideze, măcar în primele zile de antrenament.

