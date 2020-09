Paris Hilton dezvăluie că cinci dintre foștii ei iubiți au abuzat-o fizic

Paris Hilton dezvăluie că a fost abuzată fizic de mai mulți dintre foștii ei iubiți. „Am trecut prin numeroase relații abuzive”, a declarat revistei People vedeta în vârstă de 39 de ani. „Am fost strangulată, am fost lovită, am fost tratată agresiv. Am suportat lucruri pe care nimeni nu ar trebui să le suporte vreodată”.

În noul său documentar de pe Youtube, This Is Paris, care are premiera pe 14 septembrie, vedeta a vorbit deschis despre abuzurile suferite în cadrul unei școli cu internat din Utah, iar aceste abuzuri au dus la acceptarea relațiilor abuzive din viața ei.

„Devenisem atât de obișnuită cu comportamentul abuziv de la Provo, încât asta a făcut să simt că lucrurile sunt normale”, a mai declarat Paris Hilton.

„Toți păreau băieți de treabă și apoi ieșeau la lumină adevăratele lor personalități”, a mai povestit Paris. „Începeau să devină geloși sau defensivi sau încercau să mă controleze. Și apoi se ajungea la un punct în care deveneau abuzivi fizic, verbal și emoțional”.

„Nu am înțeles bine ce înseamnă iubirea sau relațiile. Credeam că, dacă ei deveneau atât de nebuni, însemna că sunt îndrăgostiți de mine. Uitându-mă în spate, nu pot să cred că am lăsat lumea să mă trateze așa”, a mai spus ea.

Moștenitoarea lanțului hotelier Hilton a mai declarat că nu ar fi făcut niciodată acel film pornografic, celebrul 1 Night in Paris din 2004, în care apare făcând sex cu iubitul ei de atunci, Rick Salomon, dacă nu ar fi fost traumatizată în timpul adolescenței.

Paris Hilton are acum o relație cu omul de afaceri Carter Reum, în vârstă de 39 de ani, și vedeta spune că alături de el se simte „în siguranță” și îl consideră „perechea mea perfectă”.

Foto: Youtube

