Taylor Momsen, fosta actriță din Gossip Girl, la un pas de moarte

Taylor Momsen, cântăreața de 27 de ani cunoscută și pentru rolul ei din serialul Gossip Girl, nu a făcut cu bine față pierderii a doi prieteni.

Vedeta a declarat săptămâna asta pentru Metro.co.uk că moartea acestora a aruncat-o în „gaura complet întunecată a depresiei și a abuzului de substanțe”, făcând-o să simtă că viața ei s-a terminat.

Prima pierdere tragică a suferit-o în mai 2017, când Chris Cornell, vocalistul și chitaristul Soundgarden, s-a sinucis la 52 de ani. Soundgarden, alături de care Momsen și formația ei, The Pretty Reckless, erau în turneu atunci, e una dintre trupele ei preferate. „M-a zdrobit într-un mod pe care nu-l pot explica și nu am fost pregătit ca persoană,” a spus ea, adăugând că și-a anulat imediat acel turneu și că a simțit nevoia să se retragă acasă.

Dar nici nu reușise bine să treacă printr-un doliu, că a urmat un altul: producătorul muzical Kato Khandwala, prieten bun al artistei, a murit într-un accident de motocicletă în aprilie 2018.

„A fost mult mai mult decât un producător,” a spus ea, citată de The Daily Mail. „A fost al cincilea membru al trupei și cel mai bun prieten al meu din lume.”

Nimic nu a mai putut opri afundarea în depresie și în abuz de droguri, a dezvăluit artista. „Am fost praf.”

„Trăiam în această gaură întunecată din care nu eram sigură că voi ieși vreodată. Nu eram sigură că vreau. Am renunțat la viață, am renunțat la tot în acel moment – nu eram sigură că mai vreau să fac muzică. Renunțasem ca persoană. Era foarte întuneric.”

În cele din urmă, muzica a salvat-o, susține ea, și a ajutat-o să revină la viață.

Taylor și-a părăsit rolul din Gossip Girl în 2011, ca să se concentreze exclusiv pe cariera ei muzicală în trupa The Pretty Reckless, în care cântă de când avea 14 ani. Ea și colegii ei, Ben Phillips, Mark Damon și Jamie Perkins, au lansat luna asta primul lor album de la moartea lui Kato, intitulat Death by Rock and Roll, și propriul lor label, Fearless Records.

