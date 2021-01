Megan Fox și Machine Gun Kelly s-au logodit?

Megan Fox și iubitul său, Machine Gun Kelly, au fost surprinși de paparazzi în New York, în timp ce se îndreptau către repetițiile artistului de la emisiunea Saturday Night Live.

În ciuda ținutelor asortate, detaliul care a atras atenția tuturor a fost inelul pe care Megan Fox îl purta pe deget. Un inel cu diamante, de dimensiuni considerabile, care i-a făcut pe fanii actriței să se întrebe dacă cei doi se pregătesc de nuntă.

Megan Fox și Machine Gun Kelly formează un cuplu din vara anului trecut și, potrivit mai multor surse, se pare că relația celor doi devine din ce în ce mai serioasă. Rapper-ul ar fi făcut deja cunoștință cu cei trei copii pe care actrița îi are din fosta căsnicie cu Brian Austin Green, relatează Us Weekly. „Machine Gun Kelly i-a întâlnit pe copiii lui Megan, dar Brian îi protejează destul de mult. Relația dintre Megan și Brian este cu suișuri și coborâșuri. Au încercat să își crească împreună copiii cât de bine au putut”, a declarat o sursă.

Megan Fox și Machine Gun Kelly s-au cunoscut pe platourile filmului Midnight in the Switchgrass. Pe 28 iulie, Machine Gun Kelly a publicat prima fotografie cu Megan Fox, alături de o descriere emoționantă: „am așteptat o eternitate până să te găsesc”, confirmând astfel și relația. În luna august, și actrița Megan Fox a publicat o fotografie alături de Machine Gun Kelly. „Un băiat incredibil de frumos. Inima mea îți aparține”, a scris actrița pe Instagram.

Megan Fox a fost căsătorită cu Brian Austin Green, alături de care are trei copii: Noah, Bodhi și Journey. Cei doi și-au început relația în 2004, iar în 2006 s-au logodit. În 2009 au anulat logodna, însă nu a durat mult pentru că în iunie 2010 s-au căsătorit. În 2015 s-au despărțit, ajungând chiar în pragul divorțului.

Brian Austin Green a anunțat în mai 2020 că el și Megan Fox au luat decizia de a se separa încă de la sfârșitul anului 2019, fără să comenteze atunci. „Am vrut ca oamenii să afle totul de la mine și atât. Nu ne-am făcut nimic unul altuia (…) Întotdeauna a fost onestă cu mine. Întotdeauna am fost onest cu ea. Am avut o relație incredibilă și o voi iubi întotdeauna. Și știu că și ea mă va iubi mereu și știu că familia pe care am construit-o împreună este un lucru foarte special”, a spus actorul într-un episod din podcast-ul său, With Brian Austin Green.

Foto: Profimedia, Instagram

