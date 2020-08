Brian Austin Green a fost surprins alături de fiica actriței Jane Seymour

În timp ce Megan Fox pare să aibă o relație tot mai strânsă cu Machine Gun Kelly, și Brian Austin Green face pași să treacă mai repede peste despărțirea de actriță.

Brian Austin Green a fost surprins în ultima vreme în compania mai multor femei, precum Courtney Stodden și Tina Louise. Însă, recent el a fost fotografiat luând prânzul în Calabasas alături de Jennifer Flynn, fiica adoptivă a celebrei actrițe Jane Seymour.

Înainte de a pleca, cei doi s-au și îmbrățișat. Se pare că ei au avut o întâlnire de afaceri și nu se poate pune problema unei relații amoroase între cei doi. Brian Austin Green și Jennifer Flynn s-au cunoscut în urmă cu trei ani, pe 4 iulie, la o petrecere organizată de Jane Seymour. Cei doi ar fi pus bazele unei companii, IteliQore, care ajută oamenii în combaterea infracțiunilor cibernetice, având în vedere că Jennifer lucrează în acest domeniu.

Tatăl lui Jennifer este omul de afaceri David Flynn. Jane Seymour și David Flynn s-au căsătorit în 1981, iar în 1992 s-au despărțit. Cei doi au împreună doi copii, Katherine, în vârstă de 38 de ani, și Sean, de 35 de ani. Mama biologică a lui Jennifer este prima soție a lui David Flynn, Lynda Rowen.

Brian Austin Green a anunțat în luna mai că el și Megan Fox au luat decizia de a se separa încă de la sfârșitul anului 2019, fără să comenteze atunci. „Am vrut ca oamenii să afle totul de la mine și atât. Nu ne-am făcut nimic unul altuia (…) Întotdeauna a fost onestă cu mine. Întotdeauna am fost onest cu ea. Am avut o relație incredibilă și o voi iubi întotdeauna. Și știu că și ea mă va iubi mereu și știu că familia pe care am construit-o împreună este un lucru foarte special”, a spus el într-un episod din podcast-ul său, With Brian Austin Green.

Megan Fox și Brian Austin Green au avut o relație cu multe despărțiri și împăcări. Și-au început relația în 2004, iar în 2006 s-au logodit. În 2009 au anulat logodna, însă nu a durat mult deoarece în iunie 2010 s-au căsătorit. În 2015 s-au despărțit, ajungând chiar în pragul divorțului. Cei doi s-au împăcat înainte de nașterea celui de-al treilea copil al lor, Journey.

