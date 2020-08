Megan Fox vorbește cu sinceritate despre schimbările din viața ei

Într-o convorbire la telefon cu cei de la ET, Megan Fox a povestit cum a ajuns să filmeze tocmai în Africa, Bulgaria și în Puerto Rico după luni grele de izolare acasă, în Los Angeles – un chin de neimaginat pentru sufletul său energic, după cum chiar ea subliniază.

„Sunt foarte curioasă ce o să se întâmple când se mai încing puțin lucrurile”, mărturisește Megan. „Odată ce începem pe bune, vor fi toți obsedați de protocol și tot? Sunt convinsă că vor fi – astea sunt regulile. Dar e ciudat. Adică, sunt actriță. Face parte din jobul meu să filmez scene cu alt actor pe care să îl ating sau cu care să mă sărut în timpul pandemiei de COVID-19.”

Artista în vârstă de 34 de ani a avut cu adevărat o perioadă tensionată în ultimele luni – despărțirea după 10 ani de soțul ei, Brian Austin Green, debutul pe Instagram, începutul unei relații cu rapperul Machine Gun Kelly… după ce a reușit să se descurce și cu întâlnirile dar și cu creșterea copiilor, totul în mijlocul unei pandemii, cu siguranță se simte mai puternică ca oricând.

„Viața mea s-a schimbat atât de mult în carantină. E o nebunie”, a declarat Megan Fox. „Nu sunt o persoană căreia să-i fie ușor să trăiască sub o serie de restricții, deci a fost o provocare. M-a învățat să am răbdare, sincer, și a trebuit să mă supun. Nu pot lupta cu asta. A trebuit să mă supun și să am încredere că universul mă ghidează.”

Pe teritoriul Africii, Megan Fox joacă în noul film Rogue, care ar trebui să fie lansat la începutul lunii septembrie. Pentru prima dată, actrița a acceptat să între în rolul unei femei din armată – ceva ce refuzase de multe ori înainte.

„Mă gândeam că n-aș reuși niciodată să fiu credibilă. Știam că n-o pot face. N-aș putea reda limbajul corpului cum trebuie. N-aș avea vocea care trebuie”, spune ea. „N-aveam încrederea necesară.” Însă acum, după ce a trecut prin tot ce a trecut, provocarea a fost mult mai atractivă.

Și regizorul filmului, M.J. Bassett, a povestit cum rolul Samanthei O’Hara nu trebuia deloc să fie unul cu tentă sexuală, potrivit ET – totuși, i-a trecut prin minte să o contacteze pe Megan Fox. „E de atâta timp un sex-simbol în întreaga lume, așa că m-am gândit că ar fi distractiv să încerc să îi ofer ceva diferit având în vedere energia și imaginea sa.”

Imediat ce a ajuns pe platourile de filmare, Megan Fox a cedat nervos – despărțirea, copiii, noua relație, noul film horror din Bulgaria, celălalt film de acțiune din Puerto Rico în care a jucat alături de Bruce Willis, Emile Hirsch și Machine Gun Kelly – toate s-au adunat. Și apoi a avut revelația vieții ei – „Când am încetat să mă mai tem și am început să îmi accept viața și provocările ei, viața mea a devenit și mai palpitantă.”

Actrița a mai declarat și în trecut pentru ET că a trecut prin multe experiențe, unele dintre ele chiar traumatizante, pe care nu e pregătită să le ofere publicului – chiar dacă ea a vorbit întotdeauna deschis despre obstacolele pe care le-a întâmpinat în carieră.

„Nu mi-aș umple niciodată mintea cu lucrurile pe care mi le aruncă nesimțiții ăștia”, concluzionează însă Megan Fox, demonstrând că e gata să își creeze o nouă viață exact așa cum și-o dorește.

