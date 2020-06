Megan Fox și Machine Gun Kelly formează oficial un cuplu

Zvonurile privind noua relație pe care Megan Fox ar avea-o cu rapper-ul Machine Gun Kelly au apărut la scurt timp după ce actrița s-a despărțit de fostul soț, Brian Austin Green.

Machine Gun Kelly a confirmat relația chiar pe contul său de Twitter, prin intermediul unui vers din noua sa piesă, Bloody Valentine, în al cărei videoclip protagonista este chiar chiar Megan Fox.

im calling you girlfriend, what the fuck'

life imitated art on that one. ❤️🔪

— Blonde Don (@machinegunkelly) June 15, 2020