Megan Fox, apariție surprinzătoare la două zile după confirmarea despărțirii de Brian Austin Green

Megan Fox s-a despărțit recent de Brian Austin Green, lucru confirmat de actor în urmă cu doar două zile. După o relație de 16 ani (din care 10 de mariaj) și trei copii, cei doi s-au separat.

Brian Austin Green a confirmat despărțirea într-un podcast, spunând: „Nu ne-am făcut nimic unul altuia (…) Întotdeauna a fost onestă cu mine. Întotdeauna am fost onest cu ea. Am avut o relație incredibilă și o voi iubi întotdeauna. Și știu că și ea mă va iubi mereu și știu că familia pe care am construit-o împreună este un lucru foarte special.”

Zvonuri despre o iminentă despărțire între Megan Fox și Brian Austin Green au mai apărut și în trecut, dar cuplul de celebrități a reușit să treacă peste dificultăți. Cei doi s-au împăcat înainte de nașterea celui de-al treilea copil al lor, Journey, acum în vârstă de trei ani. Cei doi mai au doi copii, Noah, în vârstă de 7 ani, și Bodhi, de 6 ani.

Brian Austin Green a vorbit în podcastul său recent și despre zvonurile privind o eventuală relație între Megan Fox și Machine Gun Kelly, muzicianul alături de care Fox a fost surprinsă în fotografii de paparazzi.

Brian Austin Green spunea că Megan Fox și Machine Gun Kelly sunt doar prieteni buni. „Am încredere în discernământul ei, nu vreau ca oamenii să creadă că ea sau el sunt niște oameni răi sau că eu am fost o victimă în vreun fel, pentru că nu este cazul. Acest lucru (zvonurile, n.red.) nu este nou pentru noi.”

Însă acum Megan Fox apare în cel mai recent videoclip al lui Machine Gun Kelly, pentru piesa „Bloody Valentine”. Videoclipul a fost lansat miercuri, iar Megan se trezește, în imagini, alături de cântăreț, cu care pare să aibă o relație intimă în care ea deține tot controlul – videoclipul debutează cu Megan aplicându-i banda adezivă peste gură lui Machine Gun Kelly.

Pe tot parcursul videoclipului de trei minute, Megan Fox cântă versurile piesei, cântă la chitară și îl obligă pe cântăreț să facă diverse lucruri. Comunicatul de presă care a însoțit lansarea piesei vorbește despre „o poveste ciudată de dragoste” între cele două staruri.

Foto: videoclipul piesei Bloody Valentine

