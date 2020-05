Brian Austin Green și Megan Fox s-au despărțit!

Brian Austin Green și Megan Fox au decis să încheie relația pe care o au de 10 ani. Actorul a deschis subiectul într-un podcast și a explicat cum au ajuns la această decizie.

Brian a vorbit despre despărțire într-un nou episod din podcast-ul său, With Brian Austin Green. Actorul a confirmat că el și Megan au luat decizia de a se separa încă de la sfârșitul anului 2019, fără să comenteze atunci. „Mi-am dorit ca acest lucru să vină de la mine. Am vrut ca oamenii să afle totul de la mine și atât”, a spus acesta. „Nu-mi doresc să mai vorbesc despre asta.” Brian a continuat prin a-l menționa și pe Machine Gun Kelly, cel care i-a fost aproape lui Megan în această perioadă.

Actorul a început să descrie în detaliu cum au ajuns la această decizie, mărturisind că toamna trecută Megan a fost plecată la filmări timp de 5 săptămâni și, într-o seara, el a visat că se vor despărții. „La vreo 3 săptămâni de când a plecat ea la filmări am avut un vis, ceva complet normal, chiar dacă eu de obicei nu-mi amintesc visele… dar am visat că, atunci când s-a întors, am început să fim distanți, iar lucrurile au început să numai fie în regulă și să fie ciudate.” A doua zi, el i-a povestit soției sale visul, iar aceasta a fost șocată și a încercat să-l liniștească.

Despărțirea dintre Brian Austin Green și Megan Fox, prevestită de un vis

După ce Megan s-a întors acasă, lucrurile au început să fie „exact ca în vis.” „Am zis să o las câteva săptămâni, m-am gândit că a fost în altă țară, e obosită de la zbor, a avut filmări până noaptea târziu și trebuie să o las puțin să-și revină. Așa am și făcut”, a spus el. Văzând că lucrurile nu se schimbă, Brian a decis să o confrunte, iar acesta a mărturisit că era mai fericită singură.

„Am realizat că atunci când eram singură și lucram mă simțeam ca mine însămi, mi-a plăcut mai mult de mine așa și m-am gândit că este ceva ce mi-aș dori să încerc.” Brian a continuat prin a descrie cum s-a simțit în momentul dificil și a explicat faptul că nu s-a supărat pe partenera sa și că a înteles că în situația.

După o conversație dificilă, Brian Austin Green și Megan Fox s-au separat pentru o perioadă, ca să „vadă ce le rezervă viitorul.” Din păcate, cu timpul, au realizat că mai bine se despart acum, decât mai târziu. Brian insistă totuși pe faptul că au ajuns la o decizie matură și că au rămas prieteni.

„Nu se poate să fie așa și pentru noi. Nici unul dintre noi nu a făcut ceva greșit, mereu am fost sinceri unul cu celălalt”, a explicat el. „Știu că mereu o să mă iubească, iar atunci când vine vorba despre familie, avem creat ceva foarte special. Așadar, ne-am decis să facem în așa fel încât să nu pierdem asta, să facem orice ar fi ca să putem rămâne prieteni și să fim uniți pentru copiii noștri.”

Green a făcut și o paralelă legată de speculațile dintre relația lui Megan și a lui Colson (Machine Gun Kelly), explicând că aceștia sunt prieteni și că pur și simplu Colson i-a fost aproape. „Nu-mi doresc ca acest bărbat pe care nu-l cunosc, dar de care am auzit numai lucruri bune, să fie umilit fără nici un sens. Nu este de parcă noi ne-am despărțit pentru că cineva a înșelat sau l-a rănit pe celălalt”, a insistat actorul.

