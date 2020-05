Rooney Mara este însărcinată! Actrița și Joaquin Phoenix vor deveni părinți pentru prima dată!

Joaquin Pheonix și Rooney Mara vor deveni părinți, conform mai multor surse care au declarat în exclusivitate pentru Page Six.

Actrița în vârstă de 35 de ani și partenerul ei și-au petrecut această perioadă la reședința lor din Los Angeles. Potrivit aceleași surse, actrița a fost surprinsă mergând în vizită la sora sa, Kate Mara, și era îmbrăcată în haine destul de largi, care să îi acopere burtica de gravidă, speculându-se că aceasta ar fi însărcinată în aproximativ șase luni.

Reprezentanții celor doi au refuzat să ofere declarații celor de la Page Six.

Rooney Mara și Joaquin Pheonix sunt extrem de discreți cu privire la viața lor personală. Cei doi s-au logodit în iulie 2019. La vremea respectivă au apărut mai multe speculații privind logodna lor după ce actrița a fost surprinsă purtând un inel de logodnă.

În octombrie 2019, Joaquin a mărturisit pentru Vanity Fair faptul că el credea inițial că actrița îl „disprețuia.” Ulterior și-a dat seama că ea are sentimente pentru el, însă era mult prea timidă pentru a exprima asta. „Este singura fată pe care am căutat-o pe Internet. Am fost prieteni, am vorbit prin email. Nu am mai făcut asta înainte. Nu mi-am propus să întâlnesc o fată în mediul online”, spunea Joaquin la acea vreme.

Rooney Mara și Joaquin Pheonix s-au întâlnit pe platourile de filmare de la Her în anul 2013. În 2016, ei au jucat împreună în pelicula biblică Mary Magdalene. În film, Joaquin îl interpretează pe Iisus, iar Rooney este personajul principal. Încă de la sfârșitul anului 2016 se specula că ei ar fi împreună, însă reprezentantul lui Joaquin declara că ei sunt prieteni foarte buni. Cei doi s-au afișat pentru prima dată în public în februarie 2017, după mai multe luni în care au circulat zvonuri conform cărora cei doi ar fi împreună.

