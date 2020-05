Justin Bieber ar fi preferat să nu facă sex înainte de căsătorie

Cântărețul Justin Bieber a mărturisit într-un nou episod din The Biebers on Watch că ar fi preferat să nu facă sex înainte de căsătorie.

Justin Bieber și soția sa, Hailey, au debutat un nou serial împreună, The Biebers on Watch, pe platforma Facebook. Serialul de 12 episoade prezintă viața de zi cu zi a celor doi, în care aceștia împărtășesc cu fanii diversele trăiri și probleme pe care l-au avut, filmându-se cu o cameră GoPro.

În cel mai nou episod, Justin și Hailey au răspuns împreună la diverse întrebări primite de la fani, iar la una dintre întrebări, Justin mărturisește că ar fi vrut să nu fi făcut sex înainte de căsătorie.

„Există multe lucruri pe care le-aș schimba. Nu am regrete, pentru că eu cred că acestea te fac să ajungi cine ești și ai multe de învățat din ele”, a răspuns Justin la întrebarea dacă are regrete. „Dacă aș putea să mă întorc în trecut și să mă confrunt cu anumite lucruri prin care am trecut, probabil că m-aș fi păstrat pentru căsătorie”, a continuat el. „Știu că sună nebunesc. Sexul poate fi un lucru foarte confuz, atunci când ești activ sexual cu oricine… Probabil că m-aș fi păstrat, nu aș fi făcut sex înainte de căsătorie.”

Hailey a ascultat și și-a dat și ea cu părerea legat de subiect, spunând că nu știe dacă ar fi procedat la fel: „am avut expreriențe destul de diferite cu totul… Sunt de acord cu faptul că a întreține o relație fizică cu cineva poate face situația mai confuză.”

În timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri, unul dintre fani a întrebat cuplul despre planurile lor de a face copii. „Fără copii momentan, o să vină și momentul pentru asta, dar momentan fără copii”, au spus amândoi. Justin și Hailey au în plan acest lucru, ba chiar au stabilit și numele copiilor, însă nu vor dezvălui asta încă.

O altă întrebare din serie a fost și cea legată de lucrul preferat și cel mai puțin preferat din căsnicie, la care Justin a răspuns: „Avem norocul de a ne trezi unul lângă celalalt, chiar dacă ziua de dinainte nu a fost una prea bună.” Iar pentru lucrul mai neplăcut, acesta a răspuns zâmbind: „Atunci când furi toată plapuma în timpul nopții.” Pe de altă parte, Hailey a răspuns că iubește faptul că „poate să petreacă timp zilnic cu prietenul ei cel mai bun. Iar un lucru care-mi displace este că ești puțin dezordonat căteodată. Dar doar puțin.”

Citește și:

Prințul William a mărturisit cât de important este să vorbim despre problemele legate de sănătatea mintală

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro