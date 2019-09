Megan Fox vorbește despre momentele grele din carieră și cum a reușit să le depășească

Actrița Megan Fox, în vârstă de 33 ani, a vorbit în cadrul emisiunii „Entertainment Tonight” despre o perioadă destul de grea din viața ei, mai ales după lansarea filmului Jennifer’s Body, în anul 2009, când s-a simțit hărțuită. „Nu era vorba doar despre acel film, ci despre fiecare zi din viața mea, tot timpul, cu fiecare proiect și producător cu care interacționam. A fost un moment care a precedat o perioadă grea pentru mine.”

Megan Fox a vorbit și despre presiunea pe care o resimțea, dar și atenția care nu îi era acordată: „Cred că am avut cădere psihologică care m-a făcut să îmi doresc să nu mai fac nimic. Nu mai voiam să fiu văzută, să fac poze, să apar în reviste, să merg pe covorul roșu, să fiu văzută în public, și toate astea din teama de a nu fi umilită sau de teama ca să înceapă să țipe la mine, să mă oprească din a mai fi eu.”

Megan Fox a fost printre vedetele care s-a alăturat mișcării #MeToo și a vorbit despre experiențele pe care le-a avut de-a lungul carierei de la Hollywood și interacționării cu diverși producători de filme și emisiuni TV, dar simțea că nu este ascultată și nici înțeleasă de către oameni. „Mă simt ca și cum am vorbit despre #MeToo înainte să ia amploarea pe care a luat-o, așa că mi-am spus: ‘Hei, aceste lucruri s-au întâmplat și nu sunt deloc în regulă.’ Iar toată lumea spunea: „Nu ne pasă, ai meritat-o.” Pentru că toată lumea vorbea despre cum arați, cum te îmbraci sau despre glumele pe care le faci.”

Chiar dacă a făcut cunoscute ideile feministe pe care le are, Megan simte că nu există un spațiu ideal pentru a discuta astfel de lucruri. „Chiar dacă mă consider o feministă, simt că feministele nu mă vor în preajma lor. Cum să ne sprijinim una pe cealaltă când doar unele dintre noi ne susținem? Dacă nu ar trebui să tratez pe cineva într-un anumit fel? De ce nu pot fi parte dintr-un astfel de grup?”

Lucrurile au început să se rezolve pentru Megan, mai ales atunci când a rămas însărcinată și l-a născut pe băiețelul ei, Noah. „Cred că nașterea a fost un moment în care am fost și mai conștientă, am avut mintea deschisă și am putut să văd lucrurile și din alt punct de vedere. Iar apoi a urmat un alt copil, și alt copil și cred că acesta a fost felul prin care am putut să devin cea mai bună versiune a mea.”

Megan Fox și soțul ei, Brian Austin Green, au împreună trei băieți, pe Noah, Bodhi și Journey. „Nu vorbesc deschis din mai multe motive. Pur și simplu nu credeam că voi fi văzută drept antipatică de către alți oameni, dar și de către feministe”, a declarat Megan Fox pentru The New York Times.

De asemenea, Megan a spus și că ar fi mult mai bine dacă ar exista mai multă susținere pentru persoanele care trec prin astfel de experiențe, dar și că nu este ea în măsură să pedepsească pe cineva. „Nu simt că este de datoria mea să pedepsesc pe cineva doar pentru că mi-a făcut ceva rău. Nu sunt un univers al dreptății.”

