Leonardo DiCaprio, criticat pentru presupusa relație cu modelul Eden Polani, în vârstă de 19 ani

Starul din Titanic, Leonardo DiCaprio, în vârstă de 48 de ani, a fost criticat pe internet săptămâna aceasta în legătură cu o presupusă idilă cu modelul Eden Polani, de 19 ani. DiCaprio , care a mai fost criticat în trecut pentru faptul că se întâlnește doar cu femei sub 25 de ani, a fost văzut cu Polani la o petrecere de lansare a unui EP al cântăreței Ebony Riley din Detroit.

Adevărul despre relația dintre Leonardo DiCaprio și Eden Polani

Polani, o tânără pariziancă, și actorul din Don’t Look Up au fost zăriți așezați unul lângă celălalt, generând astfel zvonuri neconfirmate despre o posibilă relație. Însă, o sursă apropiată lui DiCaprio și Polani a declarat pentru E!News că nu există „absolut niciun adevăr” în aceste zvonuri. Cei doi s-au așezat unul lângă celălalt pur și simplu și făceau parte dintr-un grup mai mare, a precizat sursa.

„Leo și Eden s-au nimerit să stea unul lângă altul la petrecere și au stat în același grup. Doar pentru că Leo ar putea să vorbească sau să stea cu o fată nu înseamnă că se întâlnește cu ea.”, a declarat sursa.

Cu toate acestea, imaginile apărute în mediul online au stârnit un val de critici dure la adresa actorului pentru faptul că se întâlnește cu o femeie cu aproape 30 de ani mai tânără decât el.

Actorul a fost ținta criticilor

„Iubita lui Leonardo DiCaprio este atât de tânără încât experiența ei de liceu a fost întreruptă de COVID-19”, a criticat luni un utilizator. „Există acum un câine care este mai bătrân decât iubita lui Leonardo DiCaprio. Lasă asta să se întipărească pentru un moment”, a glumit o a doua persoană, făcând referire la cel mai bătrân câine din lume, Bobi, în vârstă de 30 de ani. „Leonardo DiCaprio, în vârstă de 48 de ani, insistă că totul este grozav între el și iubita sa de 19 ani, adăugând: „Singurul lucru dificil este atunci când trebuie să vorbesc cu ea””, a ironizat un alt critic.

Leonardo pare să se bucure de noul an cu statusul de bărbat singur. După ce s-a despărțit de iubita sa, Camila Morrone, în august 2022, după patru ani de relație, starul din Once Upon a Time in…Hollywood a fost văzut pentru scurt timp alături de Gigi Hadid .

Dar, în timpul weekendului Grammy 2023, Leonardo a părut să participe singur la mai multe petreceri, inclusiv la petrecerea Spotify Best New Artist Party din 2 februarie și la petrecerea Party For No Reason a celor de la The Chainsmokers, o zi mai târziu.

