Leonardo DiCaprio, surprins alături de modelul Victoria Lamas, în vârstă de 23 de ani

Leonardo DiCaprio a fost văzut luând cina cu modelul Victoria Lamas, care este cu 25 de ani mai tânără decât el, la Hollywood, marți seara. Actorul în vârstă de 48 de ani și modelul în vârstă de 23 de ani au fost văzuți părăsind separat clubul The Bird Streets înainte de a se urca împreună într-o mașină, conform fotografiilor obținute de Daily Mail.

Leonardo DiCaprio și Victoria Lamas, surprinși împreună la un restaurant

DiCaprio părea să se distreze cu actrița din Talk Later, fiind văzut râzând cu ea în timp ce pleca cu mașina. Lamas a avut o apariție chic într-un top negru cu decolteu adânc, cu pantaloni negri asortați și o jachetă de piele neagră. Ea și-a aranjat părul în bucle lejere și a optat pentru un machiaj natural.

De asemenea, DiCaprio a păstrat o ținută casual într-un tricou negru, blugi largi albaștri, adidași albi, o jachetă neagră și șapca sa neagră de baseball. El și-a accesorizat, de asemenea, look-ul cu un colier cu lanț argintiu. Deși pare că au ieșit la o întâlnire, sursele spun că cei doi nu ar avea gânduri de a merge mai departe.

„Amândoi au fost așezați (nu unul lângă celălalt) la o cină mare de grup. De asemenea, li s-au alăturat mai multe persoane în mașină”, a declarat sursa.

Lamas, care este fiica actorului Lorenzo Lamas, cunoscut pentru rolul din Falcon Crest, este artistă, actriță și model, cu aproape 23.000 de urmăritori pe Instagram, unde postează despre călătoriile, prietenii și show-urile sale de modeling. Ea a avut roluri în scurtmetraje precum The Last Thing the Earth Said, Two Niner și A Virtuous Role, precum și roluri mici în alte emisiuni TV și filme, conform paginii sale de pe IMDb.

Leonardo DiCaprio își trăiește viața de burlac de când s-a despărțit de iubita sa, Camila Morrone, în august. Actorul din Don’t Look Up a stârnit zvonuri legate de o posibilă relație cu Gigi Hadid în septembrie, când cei doi au petrecut timp împreună la o petrecere de la Săptămâna Modei din New York și au fost văzuți mai târziu la Casa Cipriani din New York, în noiembrie.

