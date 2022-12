Gerard Pique, surprins alături de noua iubită, înainte să se despartă de Shakira. Imagini cu Clara Chia în casa fotbalistului

O înregistrare video care o arată pe noua iubită a lui Gerard Pique, Clara Chia Marti, acasă la fotbalist, în timp ce el era încă împreună cu Shakira, a devenit virală pe internet. În videoclip, fostul jucător de la Barcelona oferea un interviu pentru Ibai Llanos, în timp ce actuala sa parteneră a apărut în cadru.

Publicația ESS24 Espana a făcut public un clip în care apare Gerard Pique în timpul unui interviu realizat prin videocall. Deși pare inițial un clip obișnuit în care fostul fotbalist vorbește despre cariera sa, câteva detalii au atras imediat atenția.

Interviul cu Pique datează din 15 august 2021, când acesta era împreună cu artista columbiană. Marti poate fi văzută în fundalul videoclipului ajutându-l pe Pique să fixeze camera, iar mai târziu trece prin spatele lui pentru a merge la ușă, ceea ce pare să confirme zvonurile privind infidelitatea fotbalistului. Potrivit rapoartelor, în momentul în care a fost realizat interviul, Shakira călătorea cu copiii ei, Sasha și Milan.

Pique și Shakira și-au șocat fanii atunci când și-au anunțat separarea în luna iunie a acestui an. În urma acesteia, au apărut informații potrivit cărora fostul star al Barcelonei ar fi înșelat-o pe cântăreață. La doar două luni de la despărțirea lor, Pique a apărut în public cu Marti, o studentă la Relații Publice în vârstă de 23 de ani, alimentând speculațiile legate de infidelitate.

După 12 ani de relație, Shakira și Gerard Pique au decis să meargă pe drumuri diferite. Într-un interviu acordat revistei ELLE USA a oferit primele deîvăluiri despre separarea de fostul fotbalist și perioada dificilă prin care a trecut.

„Oh, este foarte greu să vorbesc despre acest subiect personal, mai ales că este pentru prima dată când abordez această situație într-un interviu. Am preferat să nu vorbesc și am încercat să procesez totul. Um, și da, este greu să vorbesc despre asta, mai ales pentru că încă trec prin asta, pentru că sunt în atenția publicului și pentru că separarea noastră nu este o separare obișnuită. Și așa că a fost greu nu doar pentru mine, ci și pentru copiii mei. Incredibil de dificil„, a declarat Shakira care are alături de Pique doi băieți, Milan, în vârstă de nouă ani, și Sasha, în vârstă de șapte ani.