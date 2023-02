Scenă de gelozie între Irina și Răzvan Fodor. De la ce a pornit totul: "Exagerezi, eu am zis doar să-mi gătească, tu ai ajuns la..."

Irina și Răzvan Fodor formează un cuplu de 14 ani, iar împreună au o fiică, pe nume Diana, în vârstă de 11 ani. Cei doi se înțeleg de minune și formează o echipă în adevăratul sens al cuvântului. Prezentatoarea de la America Express și soțul ei obișnuiesc să se tachineze reciproc în public și nu ezită să își exprime dragostea unul față de celălalt.

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide și îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton, iar fanii îi apreciază pentru sinceritatea cu care vorbesc despre momentele plăcute, dar și delicate din viața lor.

Irina și Răzvan Fodor au fost invitați în podcast-ul lui Horia Brenciu, însă la un moment dat discuția dintre ei s-a transformat într-un moment mai ciudat, Răzvan Fodor arătând cât de gelos este atunci când vine vorba ca un alt bărbat să se afle în apropierea soției sale.

La un moment dat, în timp ce Răzvan Fodor fredona una dintre cele mai iubite piese ale lui Lady Gaga, în colaborare cu Bradley Cooper, „Shallow', Horia Brenciu a sugerat că ar fi o idee interesantă ca Bradley Cooper să vină la o masă acasă la familia Fodor.

Irina Fodor a ținut să rectifice, spunând că ar fi mult mai bine dacă celebrul actor ar veni să-i gătească, și nu doară la masă. De aici a început o întreagă discuție plină de mici înțepături și tachinări între soții Fodor.

Horia Brenciu: „Deci fii atent aici, domnule. Pedeapsă. Bradley Cooper vine la o masă la familia Fodor.” Irina Fodor: „Să-mi… Să gătească, nu la o masă.” Răzvan Fodor: „Aaaa. Vrei să-ți gătească Bradley Cooper, ă? Ce să-ți gătească, mă, sărăcia aia? Ce să-ți gătească? Bradley Cooper, ă? Vine el așa cu ochii ăia albaștri. Vezi că am auzit că e…” Irina Fodor: „Aia era. Toate defectele le avea sărmanul Bradley Cooper. Nimic nu avea, nici nu știe să gătească, e și… Nici nu mai zic. Doamne, dar nici să nu-l chemați.” Horia Brenciu: „Doar să vină în România, să-i gătească Irinei, atât.” Răzvan Fodor: „Bradley Cooper. Dar de ce să nu vină și Lady Gaga cu cărnurile alea pe ea.” Irina Fodor: „ Să o tragă Fodor la tigaie un pic.” Răzvan Fodor: „Hai încoace, să-ți pun niște jalapeno la chiloți.” Irina Fodor: „Exagerezi, eu am zis doar să-mi gătească, tu ai ajuns la…”

Prezentatoarea TV a vorbit deschis în urmă cu ceva timp despre secretul relației de lungă durată dintre ea și tatăl fetiței sale. Irina Fodor a dezvăluit că relația lor este una bazată pe încredere și iubire.

„Se construieşte în timp. Pentru că, la urma urmei, faptele spun totul. Eu aş simţi orice schimbare ar fi. În 14 ani nu s-a schimbat nimic, ne iubim la fel, râdem la fel unul cu altul, suntem aceiaşi parteneri de când ne ştim şi până acum. E greu să nu simţi schimbări dacă ele există. Dar nu s-a pus niciodată problema. Încrederea se construieşte în timp. Pentru că am văzut fiecare ce-i poate pielea celuilalt. Şi ce e prioritar pentru fiecare dintre noi. S-a nimerit aşa să ne potrivim, iar nucleul ăsta pe care am reuşit să-l formăm să fie cel mai important pentru fiecare în parte.”, a spus vedeta pentru OK! Magazine.