Divorțul de Brad Pitt i-a afectat cariera Angelinei Jolie

Divorțul de Brad Pitt, care a început în 2016, atunci când Angelina Jolie s-a separat de actor, s-a dovedit a fi un proces dificil pentru întreaga familie. Însă actrița a povestit că nu doar copiii săi și ai lui Pitt au fost afectați, ci și viața ei profesională. Într-un interviu acordat publicației Entertainment Weekly, aceasta a povestit că a fost nevoită să renunțe la multe oportunități.

Angelina Jolie a mai vorbit, discret, despre divorțul de Brad Pitt și într-un interviu acordat revistei Vogue, însă aceasta dezvăluie acum că și cariera ei a avut de suferit în urma despărțirii.

„Îmi place să regizez, dar din cauza unei schimbări în situația familiei mele, nu a mai fost posibil să regizez în ultimii ani”, a declarat aceasta, făcând referire la divorțul de Brad Pitt. Aceasta a lucrat la proiectele A Place in Time, In the Land of Blood and Honey, Unbroken, Coldplay: Miracles, By The Sea și First They Killed My Father, ultimul fiind lansat în 2017. „A trebuit să iau joburi mai scurte și să fiu acasă mai mult timp, așa că m-am întors la actorie. Acesta este adevărul”, a mai spus vedeta.

Angelina Jolie și Brad Pitt își dispută acum custodia a cinci dintre cei șase copii ai lor, adică Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne și Knox, dat fiind că Maddox are deja 18 ani.

De la anunțarea separării și debutul procesului pentru divorțul de Brad Pitt, surse au speculat că cei doi actori se află în conflict deschis în privința custodiei. Însă, recent, o sursă a afirmat pentru E! News că cei doi prioritizează bunăstarea copiilor, mai cu seamă în contextul ultimului an. „Toți copiii stau acasă cu Angelina, dar au continuat să îl vadă pe Brad și să se ducă la el în vizite regulate.”

Actrița în vârstă de 45 de ani a declarat, pentru Vogue, că nu i se potrivește să fie o mamă care stă acasă, dar și că se bucură de situație. „Simt că-mi lipsesc aptitudinile pentru a fi o mamă tradițională, care stă acasă (…) Dar simt că mă voi descurca mai bine odată ce ajung la 50 de ani.”

Foto: arhiva ELLE

