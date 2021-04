Angelina Jolie, ipostază inedită alături de DJ-ul Diplo

Săptămâna aceasta, DJ-ul și producătorul muzical Diplo a postat pe Instagram Stories o fotografie cu Angelina Jolie. Se pare că cei doi se aflau la o cină organizată în aer liber. Evident, postarea DJ-ului a stârnit o sumedenie de controverse, fanii acestora întrebându-se dacă cei doi formează un cuplu.

În plus, fotografia a fost postată în aceeași zi în care a apărut și trailer-ul celui mai nou film al Angelinei, Those Who Wish Me Dead. Acest lucru i-a făcut pe mulți să creadă că cele două vedete sărbătoreau împreună lansarea peliculei. Cu toate acestea, nici Diplo și nici Angelina nu au comentat zvonurile apărute în presă.

Chiar dacă Angelina Jolie și Brad Pitt nu mai formează un cuplu din 2016, cei doi încă nu au reușit să ajungă la un numit comun în ceea ce privește divorțul. Divorțul celor doi este unul mixt – avocații lor au cerut o hotărâre bifurcată, astfel încât ei sunt declarați despărțiți, însă alte probleme precum cele financiare sau custodia copiilor rămân responsabilitatea amândurora.

Pe 12 martie, actrița de 45 de ani a depus în justiție noi documente din care reiese că atât ea, cât și copiii ei pot oferi dovezi și pot depune mărturie că Brad Pitt este vinovat de abuz domestic.

O sursă apropiată actorului de 57 de ani a declarat pentru Us Weekly că mișcarea lui Jolie nu este altceva decât o încercare de a-i face rău fostului ei soț.

„În ultimii patru ani și jumătate au existat o serie de cereri făcute de Angelina, care au fost revizuite și nu au fost justificate”, a spus acesta. „Copiii au mai fost folosiți de Angelina pentru a-l răni pe Brad și înainte, și aceasta este o continuare a acelui comportament. Această scurgere de documente de către al patrulea sau al cincilea set de avocați a fost făcută pentru a-l răni pe Brad.”

Actorii au șase copii, pe a căror custodie încă nu au căzut complet de acord: Maddox, 19 ani, Pax, 17 ani, Zahara, 16 ani, Shiloh, 14 ani și gemenii Knox și Vivienne, 12 ani.

