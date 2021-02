Cum a făcut față The Weeknd provocării de a cânta la Super Bowl 2021?

15 minute de faimă înseamnă enorm, până și pentru un artist consacrat, dacă sunt la Super Bowl.

În ultimii ani mai ales, celebritățile invitate să cânte în pauza finalei NFL și-au adus și ajutoare, la fel de faimoase. Katy Perry a cântat cu Missy Elliott și Lenny Kravitz în 2015, Beyoncé a făcut echipă cu Bruno Mars în 2016, la propunerea headlinerilor Coldplay, iar anul trecut, Jennifer Lopez a pus la punct un show latino incendiar cu Shakira.

Anul acesta, invitația i-a fost adresată lui Abel Tesfaye, cunoscut mult mai bine ca The Weeknd. Starul canadian de 30 de ani a trebuit să țină cont nu numai de responsabilitatea de a livra un show de neuitat pentru milioanele de telespectatori, ci și să facă față presiunii care vine la pachet cu toate restricțiile impuse de coronavirus. Începând cu un stadion pe jumătate gol, pentru respectarea măsurilor de distanțare socială.

Cu toate acestea, artisul R&B-pop a decis să cânte singur pe imensul stadion Raymond James din Florida, ba chiar să pună la bătaie 7 milioane de dolari din fonduri proprii pentru a oferi un spectacol demn de universul imaginat de el cu ocazia lansării albumului After Hours, în 2020.

Versurile și universul vizual The Weeknd sunt cunoscute pentru încrengăturile lor dark, având ca teme principale drogurile, sexul și faima, cu toate neajunsurile ei. Dar săptămâna trecută, Abel a declarat că își va cenzura piesele, pentru a bifa ratingul PG (Parental Guidance) cerut de televiziunile care transmit Super Bowl în casele americanilor de toate vârstele.

Aseară, The Weeknd a intrat în scenă etalând o mustață și o urmă de barbă, și o pereche de ochelari de soare pătrați. A purtat deja emblematicul său sacou strălucitor roșu peste o cămașă neagră și pantaloni negri. În mâini avea mănuși negre de piele, în picioare, pantofi alb-negru.

Concertul de 14 minute a fost o trecere prin piese celebre ale artistului: Starboy, The Hills, I Feel It Coming, Save Your Tears, I Cant Feel My Face și Earned It (piesă compusă pentru filmul Fifth Shades of Grey). Dar a fost și o continuă joacă cu decorul supraetajat construit pe stadion și reprezentând orizontul nocturn al orașului-gazdă, Tampa. Din acel decor-tribună l-au îngânat prezențele fantomatice de la începutul concertului, și tot de acolo au cântat violoniștii și corul care l-au acompaniat la Earned It.

Momentul cel mai impresionant al show-ului a fost, cu siguranță, finalul, când terenul a fost invadat de dansatori îmbrăcați ca Abel, dar cu fețele acoperite de niște bandaje ce amintesc de operațiile estetice (o fixație recentă a lui Abel), dar care ar putea fi la fel de bine considerate o metaforă a măștilor cu care ne-am obișnuit să trăim.

Cele câteva minute de Blinding Lights și energie la maxim, în care bărbatul, aparent minuscul de pe gazon, știa că ridică microfonul pentru milioane de fețe invizibile, au amintit oamenilor obligați de pandemie să stea acasă de aproape un an ce senzații inexplicabile poate stârni muzica live pe un stadion.

Citește și:

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro