Ținutele spectaculoase purtate de Jennifer Lopez și Shakira la Super Bowl 2020

Jennifer Lopez și Shakira au avut un show spectaculos în cadrul pauzei de la Super Bowl 2020, care s-a desfășurat la Hard Rock Stadium din Miami Gardens, Florida.

Cele două nu puteau să nu cânte și unele dintre cele mai cunoscute piese ale lor, cum ar fi „She Wolf”, „Hips Don’t Lie”, „Love Don’t Cost a Thing” sau „Jenny From the Block.” Ba mai mult decât atât, alături de ele au mai urcat pe scenă și câțiva invitați surpriză, cum ar fi rapperul Bad Bunny, J Balvin sau chiar fiica lui Jennifer Lopez, Emme, în vârstă de 11 ani, care a cântat hitul mamei sale, „Lets Get Loud.” Prestația lui Jennifer Lopez și a fiicei sale a fost foarte apreciată de către fani, dar și de tatăl ei, Marc Anthony, care a lăudat-o prin intermediul unui mesaj pe Twitter. „Emme, tata este atât de mândru de tine. Tu ești inima mea și voi fi mereu al tău”, a scris acesta.

În plus, Jennifer Lopez a adus un omagiu culturii sale purtând un costum care ilustra steagul Puerto Rico deoarece în prezent este afectat de o serie de dezastre naturale.

Show-ul a fost unul așteptat de către fanii celor două artiste. Pe lângă spectacolul impresionant pe care l-au ținut, cele două au atras atenția și datorită ținutelor fabuloase.

Shakira a optat pentru un costum roșu format din două piese creat de Peter Dundas accesorizat cu o pereche de cizme într-o culoare similară care aveau 30,000 de cristale, semnate Dan Life. El a declarat că cizmele au fost realizate în 10 zile. Pe lângă acesta, Shakira a mai avut o ținută formată dintr-un crop top, o jachetă și o pereche de pantaloni scurți aurii, alături de o pereche de pantofi tot aurii.

Jennifer Lopez a purtat un costum negru din piele, semnat Versace, cu o fustă roz din mătase și cizme peste genunchi. Ulterior, ea și-a dat fusta jos și a rămas în acel costum, la care a accesorizat o pereche de mănuși argintii. Ea a mai avut și un body care avea mai multe aplicații argintii.

Foto: Profimedia, Instagram

