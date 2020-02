Emme, fiica lui Jennifer Lopez, i s-a alăturat mamei sale pe scena Super Bowl 2020, iar momentul a fost unul emoționant

Emme, fiica lui Jennifer Lopez, a demonstrat că la 11 ani poate face un show spectaculoas, alăturându-se mamei sale pe scena Super Bowl 2020. Cele două au cântat împreună pe scena Hard Rock Stadium din Miami.

Emme Maribel a urcat pe scenă pentru a cânta hitul mamei sale, „Let’s Get Loud”, arătând cât de talentată este. În cadrul Super Bowl 2020 Jennifer Lopez a cântat cele mai cunoscute melodii ale sale, iar împreună cu Shakira au uimit publicul prin show-ul creat.

Prestația lui Emme a fost lăudată și de tatăl ei, Marc Anthony, care a postat un mesaj special pe Twitter. „Emme, tata este atât de mândru de tine. Tu ești inima mea și voi fi mereu al tău”, a scris acesta.

Emme Daddy is so proud of you. You are my ❤ and I am forever yours. pic.twitter.com/GLhmZOneBv

— Marc Anthony (@MarcAnthony) February 3, 2020