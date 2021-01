The Weeknd este de NERECUNOSCUT! Cântărețul și-a șocat fanii cu noul look

The Weeknd este unul dintre cei mai apreciați artiști din lume și o bună dovadă a faptul că arta chiar cere sacrificii. Cântărețul și-a făcut o schimbare șocantă de look, iar fanii au reacționat cu uimire la modul în care arată acum artistul.

Te-a surprins sau te-a șocat felul în care arată The Weeknd? Pe noi cu siguranță! Vestea bună este că nu este o schimbare definitivă de look, ci doar un machiaj la care a apelat artistul în vârstă de 30 de ani pentru noul său videoclip, Save Your Tears.

Unul dintre versurile piesei chiar face referire la look-ul cântărețului, care, așa cum poți observa și tu, nu este deloc unul.. atrăgător. The Weeknd apare având nasul mai subțire (dar strâmb), pomeți proeminenți, buze umflate și unele cicatrici.

Nu este prima dată când The Weeknd apelează la machiaj puternic și chiar înfricoșător. Pentru videoclipul piesei Blinding Lights, artistul a filmat cu fața plină de vânătăi și sânge, un look pe care l-a afișat și la 2020 MTV Video Music Awards.

Piesa Save Your Tears se regăsește pe albumul After Hours pe care cântărețul l-a lansat în luna martie a anului trecut, al patrulea material discografic din cariera lui. After Hours a apărut la aproape patru ani de la anteriorul album al artistului – Starboy (2016) și după EP-ul din 2018 – My Dear Melancholy. Albumul After Hours conține 14 melodii și este primul material al artistului, al cărui nume real este Abel Tesfaye, care nu include nicio colaborare. Pe 7 februarie artistul va concerta în pauza de la Super Bowl 2021, așa că suntem extrem de curioase să vedem ce look va aborda acesta pentru eveniment.

