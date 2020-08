Cele mai cool & stylish vedete la MTV VMA 2020 (GALERIE FOTO)

Dacă până în prezent, celebra gală se bucura de prezența unui public foarte numeros, de această dată, din cauza măsurilor de protecție și distanțare socială, la MTV VMA 2020, accentul a fost pus, în totalitate, pe staruri și pe efectele vizuale.

Lady Gaga a fost marele câștigător al MTV VMA 2020. Celebra artistă a plecat acasă cu cinci premii Video Music Awards: Artistul Anului și Tricon Award, iar alături de Ariana Grande a obținut și premiile Song Of The Year, Best Collaboration și Best Cinematography pentru piesa „Rain On Me”, single extras de pe cel mai recent album lansat de Lady Gaga – Chromatica.

Ariana Grande și-a adjudecat și trofeul „Best Music Video From Home”, pentru proiectul lansat alături de Justin Bieber – „Stuck with U”.

Cel mai important premiu al serii, VIDEO OF THE YEAR, i-a fost acordat lui The Weeknd, pentru videoclipul piesei „Blinding Lights”. Artistul canadian și-a mai adăugat în portofoliu și trofeul BEST R&B, el susținând și un recital în cadrul evenimentului, fiind artistul care a deschis gala premiilor MTV VMA 2020 cu un performance „breath-taking” al piesei „Blinding Lights”.

Lista câștigătorilor MTV VMA 2020 a fost completată de catre trupa k-pop BTS, care a obținut patru trofee (Best Group, Best K-Pop, Best Pop și Best Choreography), Taylor Swift (Best Direction pentru videoclipul piesei „The Man”, regizat chiar de către artistă) și Machine Gun Kelly, care a primit trofeul „Best Alternative”.

Ediția de anul acesta a Video Music Awards a fost prezentată de către actrita Keke Palmer, iar printre artiștii care au susținut show-uri s-au numărat Lewis Capaldi, Blackbear, Machine Gun Kelly, The Weeknd, DaBaby, BTS, Lady Gaga & Ariana Grande, Julia Michaels.

