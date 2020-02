Cine a fost starul neașteptat de la Super Bowl 2020

Nu mai este un secret faptul că Jennifer Lopez și Shakira au oferit un show spectaculos în cadrul pauzei de la Super Bowl 2020. Alături de ele au urcat pe scenă și câțiva artiști surpriză, cum ar fi Bad Bunny, J Balvin și fiica lui Jennifer Lopez, Emme, în vârstă de 11 ani, care a interpretat piesa mamei sale „Let’s Get Loud.”

Însă, ce a a tras cu adevărat atenția publicului a fost gestul pe care Shakira l-a făcut în timp ce interpreta piesa „Me Gusta.” Mai exact, în timp ce cânta, ea și-a mișcat limba atât de repede încât fanii nu au putut să nu se amuze de acest lucru. „Explică asta, Shakira”, „Cel mai bun moment de la Super Bowl din întreaga istorie”, „Dacă nu ai văzut Super Bowl, asta este tot ceea ce trebuie să știi”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor.

If you didnt watch the superbowl this is all you have to know #PepsiHalftime #SuperBowl pic.twitter.com/4bISGnjYe4

Cu toate astea, se pare că unul dintre fanii ei a găsit și o denumire a gestului făcut de artistă. „Asta se numește zaghrouta. Este un mod prin care îți exprimi fericirea în cultura arabă. Mai poți întâlni asta și în alte culturi, chiar și în ceea ce privește muzica din Balcani”, a spus acesta.

This is called zaghrouta. It is a way to express joy or happiness in Arab culture. Elements of it can also be found in other cultures even as far as music in the Balkans. https://t.co/bixdVn34vF

