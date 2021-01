Ce meserie a avut Smiley înainte de a deveni celebru. Cu siguranță, te va surprinde!

Smiley este cu siguranță unul dintre cei mai apreciați artiști din România, o bună dovadă fiind și cei 2 milioane de fani care îl urmăresc pe Instagram, dar și cei care îi vizionează clipurile și îi ascultă piesele.

2020 a fost cu siguranță un an plin pentru Smiley, poate cel mai important aspect fiind cel privind viața lui de familie. Așa cum bine știi, Smiley urmează a deveni pentru prima dată tată, el și Gina Pistol așteptând o fetiță.

View this post on Instagram A post shared by smiley_omul (@smiley_omul)

Și dacă în ceea ce privește viața și cariera lui Smiley din ultimii ani se cunosc destule detalii, există și aspecte pe care fanii nu le știu cu privire la viața acestuia înainte de a deveni celebru altături de trupa Simplu.

Într-un interviu acordat ProFM, Smiley a dezvăluit faptul că și-a câștigat primii bani în piață, vânzând pepeni, cu un văr de-al mamei lui. El a povestit că se urca pe tarabă şi striga „Hai la pepeni, neamule!”.

„2020 este un an al contrastelor pentru mine și cred că nu doar pentru mine. Este și cel mai frumos an, din anumite puncte de vedere, dar și cel mai imprevizibil an, cu știri, statistici și temeri nemaiîntâlnite până acum. A fost un an în care am învățat să trăiesc cu dorul de oameni dragi, de concerte, de trupă, de public, de dimineți fără teamă, de viață de dinainte de pandemie, de întâlniri, de petreceri, de mers hai-hui prin lume, dar și anul în care am reînvățat să mă bucur de ce am, de muzică, de momente de inspirație, de casă, de familie, de prieteni, de vise, de tehnologie cu vastele ei variante cu care ne ajută în această perioadă, de zile liniștite și mai așezate.”, ne-a povestit în exclusivitate Smiley.

Dar ce a învățat Smiley de la 2020 nu s-a rezumat doar la concluzii legate de realitatea cotidiană. Artistul a mai spus: „Cred totuși că cea mai importantă revelație despre mine anul acesta a fost tot o contradicție. Am aflat că sunt, asemeni tuturor oamenilor, MIC în fața problemelor mari ale lumii. Că nu le pot influența sau schimba în bine oricât mi-aș dori, nu le pot evita sau opri. În același timp, am aflat despre mine că sunt MARE, în universul meu, în familia mea, pentru ai mei, că voi deveni tată de fată și că ziua de mâine voi încerca să mi-o fac mai frumoasă alături de cei pe care îi iubesc.”

În final, ce a învățat Smiley în această perioadă a fost și să nu își piardă optimismul și o viziune empatică asupra lumii: „Am realizat o dată în plus că noi, oamenii, avem toate resursele pentru a ne adapta, pentru a ne ridica, pentru a reconstrui lumea noastră în coordonate noi și că viitorul apropiat sigur ne poate aduce emoții frumoase dacă avem credință și sădim binele în lumea noastră cu respect, empatie, măsură, modestie. Să nu pierdem nici o ocazie să fim buni și nici o zi fără să ne bucurăm de ea!”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro