Smiley și Gina Pistol vorbesc cu emoție despre copilul pe care urmează să îl aibă

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite, dar și discrete cupluri din showbiz-ul românesc. Zvonurile despre o posibilă sarcină a Ginei au tot apărut în ultima vreme, iar ieri au decis să confirme aceste speculații. Cei doi au vorbit sincer în cadrul unui interviu emoționant postat pe contul de YouTube al artistului despre faptul că vor deveni pentru prima dată părinți.

Motivul pentru care Smiley și Gina Pistol nu au făcut publică vestea până acum

„Noi doi vom deveni părinți. Eu personal încă procesez informația. Ușor, ușor încep să realizez că vor apărea multe schimbări în viața noastră. Trebuie să modific puțin casa, să îmi schimb puțin programul, dar cred că cele mai multe schimbări vor veni în viața Ginei”, a spus Smiley.

Artistul a mărturisit că nu au dat până acum vestea pentru că voiau să se asigure că totul este în regulă. „Vestea că vom avea un copil împreună a fost o mare surpriză pentru amândoi și am preferat să păstrăm vestea asta pentru noi până în momentul în care vom fi siguri că este o surpriză până la capăt. (..) A fost o surpriză neplăcută momentul în care am văzut că presa scrie despre asta. Nu am ținut-o secret pentru că nu voiam să știe lumea la un moment dat, doar că așa e în primul trimestru, trebuie să fii sigur că totul e așa cum trebuie.”

Cum și-a dat seama Gina Pistol că este însărcinată

„Tot timpul credeam că sunt obosită și că este o dereglare hormonală și de fapt eram însărcinată. Doctorii mi-au spus că nu aveam șanse să rămân însărcinată. De aia am și ținut secret atâtea luni pentru că vârsta, analizele mele nu mă recomandau a rămâne însărcinată natural.

Am făcut un test de sarcină. Ieșise o linie perfectă și una mai ștearsă, credeam că nu am făcut ceva bine. Am așteptat o zi întreagă. Am fost la filmări, ți-am zis să nu te culci, că vreau să stăm să vorbim ceva. Am ajuns acasă pe la 1 jumătate dimineața, am luat testul de sarcină și i-am zis lui Andrei: „cred că sunt însărcinată.” Ne uitam unul la altul și râdeam de fericire”, a spus Gina Pistol.

Smiley și Gina Pistol vor avea o fetiță

Smiley și Gina Pistol au dezvăluit că vor avea o fetiță. Cei doi au mărturisit cum anume își doresc să își crească copilul și cum se văd în ipostaza de părinți.

„Când am aflat că e fetiță, m-am emoționat mai tare. Sper să fiu și eu o figură autoritară pentru copil. E un om pentru care voi face orice. Eu sper să fiu ca tată cel puțin la fel de bun ca tatăl meu. Sper că voi fi permisiv atunci când trebuie și sever atunci când trebuie. Și cred că mă voi juca mult. Nu cred că ne vom crește copilul după niște stereotipuri. Nu cred că fetele trebuie să se îmbrace în roz și băieții în albastru, nu cred că fetele trebuie să se joace cu păpușile, iar băieții cu mașinuțele. Ne vom crește copilul să fie liber”, a declarat Smiley.

Și Gina a povestit cum se vede în ipostaza de mămică. „Eu voi fi o mamă foarte înțelegătoare și o să-mi ghidez copilul să ia cele mai bune decizii, să fie un om liber. Să nu las pe nimeni să spună că nu poate. O să fiu genul de mamă care o să facă drumeții în aer liber. O să mă joc cu ea, o să ascultăm muzică. O să fiu prietena ei. Vreau să fie și bunicii prezenți în viața copilului. Nu vreau să fiu genul de mamă care să zică „e al meu.”

Citește și:

Imagine RARĂ cu cei trei băieți ai lui Sharon Stone

Foto: captură de ecran YouTube Smiley

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro