Anca Țurcașiu, dezvăluiri inedite la un an de la cununia fiului ei, Radu: „Sunt o mamă foarte cool”

Anul trecut, fiul Ancăi Țurcașiu , în vârstă de 24 de ani, și-a unit destinul cu iubita lui la Biserica Sfântul Elefterie, la câteva luni după cununia civilă. Radu și soția lui, Andreea, au avut parte de o ceremonie de vis, la care au fost prezenți doar membrii familiei și prietenii apropiați. Anca Țurcașiu a oferit noi detalii despre căsnicia celor doi, la un an de la nuntă.

Cântăreața trăiește una dintre cele mai bune perioade ale vieții sale. Când vine vorba despre familie, vedeta este dedicată complet și se bucură enorm că fiul ei are o căsnicie frumoasă și și-a găsit fericirea alături de Andreea. Întrebată în repetate rânduri dacă își dorește să devină bunică, Anca Țurcașiu a dezvăluit că nu crede că se va întâmpla prea curând, însă s-ar bucura dacă ar afla vestea cea mare.

Totodată, Anca Țurcașiu a dezvăluit că nu obișnuiește să dea sfaturi în dragoste sau despre căsnicie și oferă libertatea pe care cuplul și-o dorește. Astfel, artista a spus că este o mamă foarte cool din acest punct de vedere și consideră că fiecare trăiește după bunul plac.

Anca Țurcașiu a divorțat în urmă cu ceva ani, însă nu a fost în căutarea unui nou partener în această perioadă. Artista s-a concentrat foarte mult pe viața de familie și planurile sale profesionale, traversând una dintre cele mai bune perioade ale vieții sale. Tot timpul într-o formă excelentă și cu o atitudine pozitivă, Anca a precizat că este convinsă că, la un moment dat, o să fie cucerită.

Recent invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, Anca a dezvăluit că timpul a fost cel mai bun medicament pentru ea după divorțul de Cristian Georgescu, iar acum și-a revenit complet.

„Îți mărturisesc că nu a fost ușor, dar a fost o perioadă de timp. Am stat de vorbă cu foarte mulți înțelepți și toți mi-au spus că timpul este cel mai bun medicament și așa este, timpul rezolvă absolut orice. Cineva acolo sus cred că mă iubește, pentru că am fost un om bun toată viața. Știu sigur că cineva acolo sus are grijă de mine să am o viață minunată. Am avut și un părinte, și un psiholog, dar nu mai vreau să vorbesc despre asta. Am conștientizat că trece timpul, că merit să trăiesc frumos, să am grijă de mine, să mă răsfăț. (…) De recăsătorit, nu știu, habar nu am. Niciodată nu poți să spui niciodată, nu merg pe principiul ăsta, dar îmi doresc să simt din nou fluturi în stomac, ca oricine. Nu e greu niciodată. Nu știi niciodată ce ți se întâmplă, nu? Dacă ies acum din platou și pac… un fluturaș? Nu știu, nu vreau să mă gândesc că nu vreau să mă mai mărit sau ceva. (…) Îmi doresc să fiu sănătoasă și să pot să ofer tot ce am mai bun celor din jurul meu și să primesc. Și asta fac, în fiecare clipă și în fiecare zi. Vreau să încerc. Important e vibe-ul pe care îl ai în viață”, a explicat cântăreața.