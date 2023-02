Mărturisirea făcută de Anca Țurcașiu, la aproape trei ani de la divorț: „Am început să mă regăsesc”

Anca Țurcașiu a dezvăluit în vara anului 2020 că a divorțat de fostul ei partener, medicul Cristian Georgescu, după o căsătorie care a durat 22 de ani. Anunțul artistei a luat prin surprindere pe toată lumea și a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește motivele care au dus la separare. Cei doi au împreună un băiat, pe nume Radu.

Anca Țurcașiu nu a ascuns faptul că separarea de fostul ei soț a fost dificilă și a recunoscut că a apelat și la ajutorul unui psiholog. La aproape trei ani de la divorț, actrița a vorbit despre posibilitatea de a se căsători din nou.

Acum, Anca Țurcașiu privește cu alți ochi divorțul. După despărțirea de fostul ei soț, actrița s-a reinventat și a făcut o serie de schimbări în ceea ce privește principiile ei în viață.

„Cred că m-am reinventat ca să pot (n.r. după divorț) și să știi că aplic foarte mult, adică mă trezesc dimineața și îmi conștientizez primul gând, iar dacă e unul care m-ar încurca îl arunc așa undeva și mă așez pe marginea patului, zâmbesc. Încerc să mă bucur că mai primesc o zi în viața mea și că voi face din ea una memorabilă. Înainte doar munceam, eram un mare roboțel pe vremuri. Acum am început să mă regăsesc. (…) Îți mărturisesc că nu a fost ușor, dar a fost o perioadă. Am stat de vorbă cu niște oameni foarte înțelepți și toată lumea mi-a spus că timpul este cel mai bun medicament și așa este, timpul rezolvă absolut orice. (…) Am conștientizat că trece timpul, că merit să trăiesc frumos, să am grijă de mine, să mă răsfăț”, a mai mărturisit Anca Țurcașiu în emisiunea de la PRO TV.